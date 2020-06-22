Жители Тульской области могут сдать анализы на антитела к COVID-19
Жители Тульской области смогут бесплатно сдать анализы на антитела к COVID-19. При этом, сдать кровь на лабораторное исследование сможет совершенно любой желающий туляк, даже дети в возрасте от 1 года. Главное условие — не болеть коронавирусом в настоящий момент.
Записаться на сдачу можно на сайте правительства Тульской области. Прости тестирование можно с 23 по 27 июня с 8.00 до 12.00 и 17.00 до 20.00 по следующим адресам:
ГУЗ «Тульская городская клиническая больница скорой медицинской помощи имени Д.Я. Ваныкина»
Взрослая поликлиника – г. Тула, ул. Мира, 31, кабинет №25;
детская поликлиника – г. Тула, ул. Мира, 11, кабинет №107.
ГУЗ «Городская клиническая больница №2 г. Тулы имени Е.Г. Лазарева»
Взрослая поликлиника: г. Тула, ул. Комсомольская,1, кабинеты №№9,10;
детская поликлиника №1 – г. Тула, ул. Дегтярева, 52, кабинет №112;
детская поликлиника №2 – г. Тула, ул. Летейзена, 1, кабинет №19.
ГУЗ «Городская больница №3 г. Тулы»
П. 2-Западный, ул. Пушкина, д.17: взрослая поликлиника - кабинет 21; детская поликлиника кабинет №7.
Косая гора: взрослая поликлиника, Дронова, 15, кабинет №17;
детская поликлиника, Пушкина, 20, кабинет №110.
ГУЗ «Амбулатория пос. Рассвет»
Ленинский район, п.Рассвет, 38, кабинет 201;
п.Плеханово, ул.Заводская, 1а, кабинет №206, дети кабинет №1
ГУЗ «Ленинская районная больница»
Тульская область, Ленинский район, п. Ленинский, ул. Механизаторов, д. 34: взрослые кабинет №206;
дети кабинет №1.
ГУЗ «Белевская центральная районная больница»
г. Белев, ул. Мира, 13: взрослые – кабинет №210; дети – кабинет №103.
ГУЗ «Богородицкая центральная районная больница»
Взрослая поликлиника – г. Богородицк, ул. Пушкинская, 23, кабинет №201;
детская поликлиника – г. Богородицк, ул. Луначарского, 12, кабинет №2.
ГУЗ «Дубенская центральная районная больница»
п. Дубна, ул. Ленина, кабинет №309
ГУЗ «Киреевская центральная районная больница
г.Киреевск, ул. Ленина, 44, кабинет №12 (для детей), кабинет №4 (для взрослых)
ГУЗ «Новомосковская городская клиническая больница»
Взрослая поликлиника – г.Новомосковск, ул.Дружбы, 27, кабинет №113;
Детская поликлиника – г.Новомосковск, ул.Рязанское шоссе, 2, кабинет №11.
ГУЗ «Плавская центральная районная больница имени С.С. Гагарина»
г. Плавск, ул. Ульянова 80, кабинет №104;
п. Чернь, ул. Свободная, 78, кабинет №113.
ГУЗ «Суворовская центральная районная больница»
Взрослая поликлиника: г. Суворов, ул. Ленинского юбилея, 2, кабинет №205;
детская поликлиника – г. Суворов, ул. Мира, 49, кабинет №49.
ГУЗ «Узловская районная больница»
Взрослая поликлиника №1 – ул. Беклемищева, 38А, кабинет 3.10;
взрослая поликлиника №2 – п. Дубовка, ул. Куйбышева, 20, кабинет №1;
детская поликлиника №1 – ул. Беклемищева, 38А, кабинет №2.6;
детская поликлиника №2 – ул. Трудовые резервы, 5, кабинет №1;
детская поликлиника №3 – п. Дубовка, ул. Куйбышева, 20, процедурный кабинет.
В местах проведения тестирования обязательно использовать средства индивидуальной защиты — маски, респираторы, перчатки, антисептики. Телефоны для справок: 8 800 200 71 02, 8 4872 37-30-77. Заявки принимаются уже с 21 июня.
ИСТОЧНИК KP.RU