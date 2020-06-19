2020-06-22T11:43:17+03:00
Туризм

Поможет ли заграница: какие направления туляки выбирают для отдыха

Где провести отпуск? Над этим вопросом сегодня ломают голову многие туляки. «Комсомолка» выяснила, как туляки планируют свой отдых
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Поможет ли заграница: какие направления туляки выбирают для отдыхаПоможет ли заграница: какие направления туляки выбирают для отдыхаФото: Алексей ФОКИН
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В сложившихся обстоятельствах поездки за рубеж с целью туризма не представляются возможными. Пока одни предпочитают ждать разрешения для вылета за границу, другие осваивают внутренний туризм. «КП-Тула» расспросила владельца туристического агентства Алексея Новикова о том, какие направления выбирают туляки и какие в связи с этим есть подводные камни.

Насколько активный спрос туляков фиксируете на путевки по России?

- Многие сначала загораются этой идей. Но после того как просматривают ценовую политику Краснодарского края и Крыма желание отпадает. По официальной статистике цены поднялись на 20%, по неофициальной — они стали еще выше.

У многих нет возможности перенести отпуск. Для того чтобы попасть хоть куда-то, люди пытаются поехать на черноморские курорты. Рассматривают то, что дешевле. В том числе Абхазию. Но препятствием является тот факт, что до 1 июля ограничен въезд в республику через государственную границу с РФ по реке Псоу. Туроператоры предлагают и другие варианты — Калининград, Алтай. Но все это недешевый отдых. Это больше экскурсионные маршруты.

На какие цены стоит рассчитывать туристам?

Для сравнения самый бюджетный отдых на двоих в Сочи будет стоить от 50 тысяч рублей. Цена на поездку в Калининград будет сопоставима, если без экскурсионной программы. С ней — будет другая цена, дороже.

У нас у людей был забронирован отель в Турции очень хорошего уровня. Они захотели перебронировать на отель в Крыму аналогичного уровня. За ту же стоимость, что и турецкого пакета с перелетом, индивидуальным трансфером, в пакет оказались включены только завтраки и без перелета.

Мы всех ориентируем на отдых за границей. В ряде стран уже отсутствуют вспышки заболевания. В России в ряде регионов статистика продолжает увеличиваться.

В пользу нашей страны говорит только фактор, когда люди не могут перенести отпуск на более поздний период времени.

Когда бронировать туры за границу?

- По неофициальному мнению, с 1 августа могут разрешить полеты в 15 стран. Они включают и популярные направления такие как Турция, Тунис, Кипр, Греция.

Мы озвучиваем людям, что лучше бронировать сейчас. Потом может не быть. Это справедливо, потому что людям, которые не улетели в марте-июне, были предложены варианты переброни на летний период. Тех, кто перебронируется, много. Я бы не сказал, что остается много мест в отелях. Потом может быть также выше цена. И сейчас все заинтересованы в том, чтобы сохранить скидку по раннему бронированию. Отели пока дают на мой взгляд лояльные цены.

Можно ли сэкономить?

- фВладельцы отелей не делают гиперскидок, но стараются сохранить стоимость, которая была в январе-феврале по раннему бронированию. Но курс вырос и цена от этого становится не такой приятной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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