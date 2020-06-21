Число умерших из-за коронавируса в Тульской области на 21 июня 2020 года составило три случая

Сегодня,21 июня, оперативный штаб сообщил о новых смертельных исходах с подтвержденным коронавирусом. Так за минувшие сутки от пневмонии скончались еще трое пациентов с подтвержденным COVID-19. Не смогли справится с недугом жители Ефремова, Щекинского и Киреевского районов в возрасте 68, 72 и 86 лет.

В общем количестве, с начала распространения коронавирусной инфекции в регионе 81 человек умерли с подтвержденным COVID-19.

Однако, есть и позитивная статистика. Так, за минувшие сутки еще 56 человек смогли выздороветь от коронавируса, а заболели всего 85. Сейчас в регионе наблюдается “отток” заболевших и прирост выздоровевших людей.