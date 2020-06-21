Число выздоровевших от коронавируса в Тульской области на 21 июня 2020 года составило 56 человек

21 июня по данным оперативного штаб стало известно о новых случаях выздоровления после “ковида”. Так, за прошедшие сутки еще 56 Тульской области смогли победить COVID-19. Пациенты были выписаны после прихода повторных отрицательных анализов на коронавирусную инфекцию.

В общем количестве, за все время с начала возникновения эпидемии коронавируса в регионе с болезнью справилось 4541 человек.

Отметим, число выздоровевших от коронавируса туляков возрастает с каждым днем.