Число выздоровевших от коронавируса в Тульской области на 21 июня 2020 года составило 56 человек
Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 21 июня 2020
Число выздоровевших от коронавируса в Тульской области на 21 июня 2020 года составило 56 человекФото: Алексей ФОКИН
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21 июня по данным оперативного штаб стало известно о новых случаях выздоровления после “ковида”. Так, за прошедшие сутки еще 56 Тульской области смогли победить COVID-19. Пациенты были выписаны после прихода повторных отрицательных анализов на коронавирусную инфекцию.
В общем количестве, за все время с начала возникновения эпидемии коронавируса в регионе с болезнью справилось 4541 человек.
Отметим, число выздоровевших от коронавируса туляков возрастает с каждым днем.
ИСТОЧНИК KP.RU