Новые случаи заражения коронавирусом в Тульской области на 21 июня 2020: диагноз подтвердился у 86 человек

На сегодняшний день, 21 июня, стало известно, что в Тульской области за минувшие сутки еще у 86 жителей региона подтвердился коронавирус. Так, инфекцию подхватили жители г. Тулы, г. Донского, Алексинского, Белевского, Богородицкого, Веневского, Ефремовского, Заокского, Кимовского, Киреевского, Куркинского, Новомосковского, Плавского, Суворовского, Узловского, Щекинского и Ясногорского районов. Все заболевшие изолированы и находятся под меднаблюдением.

В общем количестве, за все время с начала возникновения эпидемии коронавируса в регионе было зафиксировано 5973 случая инфицирования COVID-19.

При этом, каждый день число заболевших туляков становится все меньше.