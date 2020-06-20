2020-06-20T12:25:24+03:00
Коронавирус Covid-19

Число умерших из-за коронавируса в Тульской области на 20 июня 2020 года составило три случая

Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в Туле на 20 июня 2020 года
Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
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Число умерших из-за коронавируса в Тульской области на 20 июня 2020 года составило три случаяЧисло умерших из-за коронавируса в Тульской области на 20 июня 2020 года составило три случаяФото: Алексей ФОКИН
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По данным оперштаба на 20 июня, за минувшие сутки трое туляков умерли от пневмонии с подтвержденным коронавирусом. Так с болезнью не смогли справится жители Тулы и Щекинского района в возрасте от 47 лет до 81 года.

В общем количестве, с начала распространения коронавирусной инфекции в регионе 78 человек умерли с подтвержденным COVID-19.

Однако, количество выздоровевших людей с каждым днем увеличивается. Так, за прошедшие сутки еще 227 жителей Тульской области вылечились от коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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