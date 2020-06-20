2020-06-20T12:18:15+03:00
Коронавирус Covid-19

Число выздоровевших от коронавируса в Тульской области на 20 июня 2020 года составило 227 человек

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 20 июня 2020
Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
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Число выздоровевших от коронавируса в Тульской области на 20 июня 2020 года составило 227 человекЧисло выздоровевших от коронавируса в Тульской области на 20 июня 2020 года составило 227 человекФото: Алексей ФОКИН
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По данным на 20 июня, за прошедшие сутки еще 227 жителей региона выздоровели от коронавируса. Об этом стало известно после получения повторных отрицательных анализов на коронавирус.

В общем количестве, с начала возникновения эпидемии коронавируса в Тульской области зарегистрировано 4485 случаев выздоровления от болезни.

Отметим, что с каждым днем число туляков, победивших болезнь, заметно возрастает.

ИСТОЧНИК KP.RU

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