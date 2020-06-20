Число выздоровевших от коронавируса в Тульской области на 20 июня 2020 года составило 227 человек
Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 20 июня 2020
Число выздоровевших от коронавируса в Тульской области на 20 июня 2020 года составило 227 человекФото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:
По данным на 20 июня, за прошедшие сутки еще 227 жителей региона выздоровели от коронавируса. Об этом стало известно после получения повторных отрицательных анализов на коронавирус.
В общем количестве, с начала возникновения эпидемии коронавируса в Тульской области зарегистрировано 4485 случаев выздоровления от болезни.
Отметим, что с каждым днем число туляков, победивших болезнь, заметно возрастает.
ИСТОЧНИК KP.RU