Число выздоровевших от коронавируса в Тульской области на 20 июня 2020 года составило 227 человек

По данным на 20 июня, за прошедшие сутки еще 227 жителей региона выздоровели от коронавируса. Об этом стало известно после получения повторных отрицательных анализов на коронавирус.

В общем количестве, с начала возникновения эпидемии коронавируса в Тульской области зарегистрировано 4485 случаев выздоровления от болезни.

Отметим, что с каждым днем число туляков, победивших болезнь, заметно возрастает.