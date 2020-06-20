Новые случаи заражения коронавирусом в Тульской области на 20 июня 2020: диагноз подтвердился у 85 человек

Сегодня, 20 июня, стало известно, что за прошедшие сутки в регионе зарегистрировано еще 85 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Так, “заразу” подхватили жители г. Тулы, г. Донского, Алексинского, Белевского, Воловского, Ефремовского, Каменского, Кимовского, Киреевского, Новомосковского и Узловского районов. Все заболевшие были вовремя изолированы.

Отметим, что в общем количестве, за все время с начала возникновения эпидемии коронавируса в Тульской области болезнь была зафиксирована у 5887 человек.

При этом, каждый день число заболевших значительно уменьшается уменьшается.