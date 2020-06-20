2020-06-20T12:13:06+03:00
Коронавирус Covid-19

Новые случаи заражения коронавирусом в Тульской области на 20 июня 2020: диагноз подтвердился у 85 человек

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 20 июня 2020 года
Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Сегодня, 20 июня, стало известно, что за прошедшие сутки в регионе зарегистрировано еще 85 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Так, “заразу” подхватили жители г. Тулы, г. Донского, Алексинского, Белевского, Воловского, Ефремовского, Каменского, Кимовского, Киреевского, Новомосковского и Узловского районов. Все заболевшие были вовремя изолированы.

Отметим, что в общем количестве, за все время с начала возникновения эпидемии коронавируса в Тульской области болезнь была зафиксирована у 5887 человек.

При этом, каждый день число заболевших значительно уменьшается уменьшается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Туляков спасают от жары бесплатной питьевой водой
20 июня с 13:30 в Туле будет прекращена продажа алкоголя
20 июня в Туле будет жаркой, туманной и дождливой
Сотрудники ГИБДД поймали 60 туляков за небезопасную перевозку детей
Арбитр матча тульского "Арсенал" со столичным "Спартаком" заболел коронавирусом
20 июня в Тульской области объявлено метеопредупреждение
Жара и дождь придут в Тульскую область на выходные дни
В Тульской области рейсовый автобус въехал в грузовик: организована прокурорская проверка
В Тульской области рейсовый автобус въехал в грузовик: сотрудники ГИБДД устанавливают механизм столкновения
На трассе в Тульской области столкнулись "Ивеко" и "Рено": есть пострадавшие
Карта распространения коронавируса в Тульской области на 19 июня 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
О чем не хотят говорить звезды — второй сезон сериала «Пиарщица» эксклюзивно в Wink
Свыше шести миллионов рублей заплатят туляки за нарушения "коронавирусных" ограничений