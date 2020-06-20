2020-06-20T11:09:43+03:00
Общество

Какие пляжи разрешены к посещению в Тульской области

Публикуем полный список официально открытых пляжей
Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
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Какие пляжи разрешены к посещению в Тульской областиКакие пляжи разрешены к посещению в Тульской областиФото: Алексей ФОКИН
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С 16 июня в Тульской области официально открылся пляжный и купальный сезон, который продлится до 31 августа. Все официальные пляжи перед открытием проверяли сотрудники МЧС, ГИМС, а на дно водоемов ныряли водолазы. На каждом разрешенном пляже присутствуют спасательные посты, кабинеты медпомощи, а сама вода и пляжный песок прошли предварительную санобработку.

На данный момент в области доступно 57 пляжей для безопасного купания.

Публикуем список пляжей в Тульской области, прошедших проверку спасателей:

г.Алексин

Пляж правый берег р. Оки в н.п. Бунырево, б/о «Шахтер»

Арсеньевский район

Пляж Бобровский

Белёвский район

Пляж на пруду д. Сергеевка

Богородицкий район

Пляж на пруду «Рос»

Веневский район

Пляж «Веневка», пруд

Воловский район

Пляж «Толбузино»

Дубенский район

Пляж «Якшинские выселки»

Пляж п. Дубна

Пляж с. Лужное

Ефремовский район

Пляж т/б «Шилово», р. Красивая Меча

Городской пляж «Береговой»

Пляж о/л «Ласточка», д. Козье, р. Красивая Меча

Пляж о/л «Олимп», с. Шилово, р. Красивая Меча

Заокский район

Пляж на пруду д. Романьково

Каменский район

Пляж «Яблонево»

Кимовский район

Пляж «Вороньи выселки»

Киреевский район

Пляж п. Красный Яр, р. Сежа

Пляж г. Киреевск, р. Олень

Куркинский район

Пляж «Орловский»

Одоевский район

Городской пляж на р. Упа «Песчаная Коса»

Пляж Каменка

Плавский район

Пляж р. Плава г. Плавск. ул. Красная

Пляж на пруду с.Красное, Плавский р-н

Суворовский район

Пляж «Городской» на водоеме южной окраины г. Суворов

Пляж «Зареченский» Черепетское вдх.

Пляж «Песоченский» МО Северо-Западное

Пляж МО г. Чекалин р. Ока

Пляж «Березовский» МО Юго-Восточное

Пляж «Ханинский» МО Юго-Восточное

Тепло-Огаревский район

Пляж «Волчья Дубрава»

Пляж с. Нарышкино

Узловский район

Пляж «Трестовский»

Чернский район

Пляж в парке р.п. Чернь на р.Снежедь

Щекинский район

Пляж на пруду д. Грумант

Пляж на Щекинском вдх. г. Советск

Пляж на пруду р.п. Первомайский

Пляж парк-отеля «Грумант»

Пляж «Старина»

Ясногорский район

Пляж «ВолгоДон»

Пляж «Лесной»

Тула

Пляж на пруду з/о «Хомяковские поляны», п. Хомяково,

Пляж «Обидимо»

Пляж на вдх.р.Воронка 1

Пляж на вдх.р.Воронка 2 (ст. Козлова засека)

«Ильинское», пруд с. Крутое

Детский оздоровительный центр «Новая волна», р. Воронка

КФХ «Велесов лес» пляж на пруду МО Федоровское, д. Борщевка

Пляж на пруду ЦПКиО

Новомосковск

Пляж «Тросниковка»

Пляж «Стрельцы»

Пляж «Урванка»

Пляж «Гремячее»

Донской

Пляж «Голубая вода»

Р.п. Новогуровский

Пляж «Приволье»

Открытые бассейны

Открытый бассейн с. Архангельское, Каменский район

Открытый бассейн з/о «Плазма» г. Донской

Открытый бассейн «Сокольники», г. Новомосковск

ИСТОЧНИК KP.RU

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