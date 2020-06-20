24 июня туляков ждет дополнительный выходной день

На следующей неделе туляки смогут порадоваться дополнительному выходному дню, который выпадает в середине рабочей недели. Так, в среду, 24 июня, жители региона уйдут на официальный праздничный выходной в честь 75-летия Великой Победы.

В этот день в Туле и других городах страны пройдут праздничные мероприятия, посвящённые 75-летию Победы в ВОВ. Отметим, что все мероприятия, а именно парад Победы, был перенесён с 9 мая на 24 июня из-за неблагоприятной эпидобстановки. Поэтому, туляки на следующей неделе будут отдыхать сразу три дня — 24, 27 и 28 июня.

Также, 24 июня туляков порадует не только дополнительный выходной, но ещё и праздничный салют. О месте и времени салюта будет сообщено позже.