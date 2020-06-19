Какие пляжи в Туле открылись для посещения, а какие остались под запретом

16 июня в Тульской области официально открылся купальный и пляжный сезон, который продлится до 31 августа. Сейчас в регионе уже 57 пляжей полностью готовы принимать своих гостей. В самой же областной столице почти 100 пляжей так и не смогли открыть свои «двери».

Так в Туле купание и отдых одобрены лишь в семи местах. «Комсомолка» публикует полный список мест Тулы, в которых разрешён пляжный отдых в 2020 году.

Перечень мест отдыха населения на водоёмах в Туле, которые прошедши проверку и разрешены для купания:

В Зареченском территориальном округе:

а) зона отдыха «Хомяковские поляны» (пруд п. Хомяково).

б) зона отдыха «Обидимо» (пруд с. Обидимо).

В Привокзальном территориальном округе:

зона отдыха «Велесов лес» (пруд д. Борщёвка, КФХ база отдыха

«Велесов лес»).

В Советском территориальном округе:

зона отдыха ЦПКиО им. П.П. Белоусова (средний пруд);

В Центральном территориальном округе:

зона отдыха на реке Воронка, пляж № 1;

зона отдыха на реке Воронка, пляж № 2;

зона отдыха «Ильинка» (пруд д. Крутое)

Список мест и зон отдыха в Туле, которые не прошли проверку:

Привокзальный территориальный округ:

Пруд северо-западная окраина д. Иврово

Пруд «Верхний» п. К. Гора ул. Стрекаловская/Луговая

Пруд «Нижний» п. К. Гора ул. Стрекаловская/Луговая

Пруд на р. Воронка пос. Косая гора, ул. Орловская, 9а

Пруд пос. Михалково, СНТ «Приволье»

Пруд пос. Михалково, ул. Яснополянская

Пруд НИЖНИЙ Платоновский парк, ул. Генер. Маргелова

Пруд верхний Платоновский парк, ул. Генер. Маргелова

Пруд с. Зайцево, на р. Непрейка

Пруд п. Петровский, ЖК «Петровский квартал»

Пруд верхний п. Иншинский

Пруд нижний п. Иншинский

Зареченский территориальный округ:

Пруд с. Алешня, юго-вост. окраина, р. Песочня

Пруд п. Горельские выселки

Пруд 300 м севернее д. Коптево

Пруды п. Горелки

Пруд нижний д. Хопилово

Пруд п. Горелки

Пруд верхний д. Хопилово

Пруд севернее 1 ООО м п. Горельские выселки

Пруд п. Рассвет, северная окраина

Пруд п. Хрущево, ул. Совхозная

Пруд 1 ООО м западнее ул. Железнодорожная

Пруд ул. Низинная

Пруд пер. Поддубный

Пруд СНТ «Мономер»

Пруд д. Федоровка

Пруд с. Архангельское

Пруд п. Горелки, пер. Грачевский

Пруд п. Горелки, ул. Макаренко

Пруд ул. Горельская

Пруд п. Барсуки

Пруд д. Малахово

Пруд д. Самылинка

Пруд с. Хрущево, ул. Прудная

Пруд п. Хрущево, на границе с п. Плеханово

Пруд д. Ильино

Пруд с. Слободка

Пруд п. Ленинский -1,около стадиона «Химик»

Пруд п. Хрущево, рядом с СНТ «Учитель»

Пруд д. Клоково

Пруд п. Барсуки, АБЗ

Пруд д. Волоть

Пруд д. Ивановка

Пруд д. Форино

Пруд д. Погромное

Пруд п. Восточный

Пролетарский территориальный округ:

Пруд 1 300 м севернее с. Теплое

Пруд д. Демидовка

Пруд п. Рождественский СНТ «Русский лес»

Пруд д. Демидовка

Пруд д. Марьино

Пруд 200 м юго-западнее п. Молодежный

Пруд п. Октябрьский

Пруд д. Барыбинка

Пруды д. Мыза

Пруд СНТ «Мыза»

Пруд д. Теплое

Пруд д. Журавка

Пруд д. Дорофеево

Пруд в Пролетарском парке

Пруд ул. Прудная

Пруд Около ОАО «Мебель-массив»

Пруд пер. Бородинский

Пруд ул. Глухополянская

Пруд 3-й проезд Яблочкова

Пруд ул. Лобачевского

Пруд «Пятнашка»

Пруд СНТ «Комарки»

ул. Новомедвенский проезд

Пруд СНТ «Медвенка»

Пруд ул. Торховский проезд

Пруд на ул. Веневском шоссе, 22

пос. Советский

Пруд Веневское шоссе «Озеро «Бездонное»

Советский территориальный округ:

Пруд верхний ЦПКиО им. П.П.Белоусова

Пруд нижний ЦПКиО им. П.П.Белоусова

Центральный территориальный округ:

Пруд пос. Менделеевский, трамвайное кольцо

Пруд пос. Менделеевский, ул. Ленина

Пруд «Ржавый» ул. Скуратовская

Пруд ул. Киреевская, 43 (дачи)

Пруд «Голубушка» пос. Рудакове, ул. Толстого

Пруд пос. Октябрьский, ул. Чекалина

Пруд пос. Восточный

Пруд пос. Новоскуратово

Пруд пос. Угольный, дачи

Пруд (нижний) п. Басово-Прудный

Пруд (верхний) п. Басово-Прудный

Пруд п. Новотихвинский

Пруд юго-восточная окраина д. Гостеевка

Пруд северо-восточная окраина д. Крутое

Пруд 300 м северо-восточное д. Малая Еловая

Пруд северная окраина д. Петелино

Пруд пос. Новотихвинский

Пруд д. Пиваловка