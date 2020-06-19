2020-06-19T16:35:40+03:00
Общество

Какие пляжи в Туле открылись для посещения, а какие остались под запретом

Публикуем полный список разрешенных и запрещенных к посещению пляжей в Туле
Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

16 июня в Тульской области официально открылся купальный и пляжный сезон, который продлится до 31 августа. Сейчас в регионе уже 57 пляжей полностью готовы принимать своих гостей. В самой же областной столице почти 100 пляжей так и не смогли открыть свои «двери».

Так в Туле купание и отдых одобрены лишь в семи местах. «Комсомолка» публикует полный список мест Тулы, в которых разрешён пляжный отдых в 2020 году.

Перечень мест отдыха населения на водоёмах в Туле, которые прошедши проверку и разрешены для купания:

В Зареченском территориальном округе:

а) зона отдыха «Хомяковские поляны» (пруд п. Хомяково).

б) зона отдыха «Обидимо» (пруд с. Обидимо).

В Привокзальном территориальном округе:

зона отдыха «Велесов лес» (пруд д. Борщёвка, КФХ база отдыха

«Велесов лес»).

В Советском территориальном округе:

зона отдыха ЦПКиО им. П.П. Белоусова (средний пруд);

В Центральном территориальном округе:

зона отдыха на реке Воронка, пляж № 1;

зона отдыха на реке Воронка, пляж № 2;

зона отдыха «Ильинка» (пруд д. Крутое)

Список мест и зон отдыха в Туле, которые не прошли проверку:

Привокзальный территориальный округ:

Пруд северо-западная окраина д. Иврово

Пруд «Верхний» п. К. Гора ул. Стрекаловская/Луговая

Пруд «Нижний» п. К. Гора ул. Стрекаловская/Луговая

Пруд на р. Воронка пос. Косая гора, ул. Орловская, 9а

Пруд пос. Михалково, СНТ «Приволье»

Пруд пос. Михалково, ул. Яснополянская

Пруд НИЖНИЙ Платоновский парк, ул. Генер. Маргелова

Пруд верхний Платоновский парк, ул. Генер. Маргелова

Пруд с. Зайцево, на р. Непрейка

Пруд п. Петровский, ЖК «Петровский квартал»

Пруд верхний п. Иншинский

Пруд нижний п. Иншинский

Зареченский территориальный округ:

Пруд с. Алешня, юго-вост. окраина, р. Песочня

Пруд п. Горельские выселки

Пруд 300 м севернее д. Коптево

Пруды п. Горелки

Пруд нижний д. Хопилово

Пруд п. Горелки

Пруд верхний д. Хопилово

Пруд севернее 1 ООО м п. Горельские выселки

Пруд п. Рассвет, северная окраина

Пруд п. Хрущево, ул. Совхозная

Пруд 1 ООО м западнее ул. Железнодорожная

Пруд ул. Низинная

Пруд пер. Поддубный

Пруд СНТ «Мономер»

Пруд д. Федоровка

Пруд с. Архангельское

Пруд п. Горелки, пер. Грачевский

Пруд п. Горелки, ул. Макаренко

Пруд ул. Горельская

Пруд п. Барсуки

Пруд д. Малахово

Пруд д. Самылинка

Пруд с. Хрущево, ул. Прудная

Пруд п. Хрущево, на границе с п. Плеханово

Пруд д. Ильино

Пруд с. Слободка

Пруд п. Ленинский -1,около стадиона «Химик»

Пруд п. Хрущево, рядом с СНТ «Учитель»

Пруд д. Клоково

Пруд п. Барсуки, АБЗ

Пруд д. Волоть

Пруд д. Ивановка

Пруд д. Форино

Пруд д. Погромное

Пруд п. Восточный

Пролетарский территориальный округ:

Пруд 1 300 м севернее с. Теплое

Пруд д. Демидовка

Пруд п. Рождественский СНТ «Русский лес»

Пруд д. Демидовка

Пруд д. Марьино

Пруд 200 м юго-западнее п. Молодежный

Пруд п. Октябрьский

Пруд д. Барыбинка

Пруды д. Мыза

Пруд СНТ «Мыза»

Пруд д. Теплое

Пруд д. Журавка

Пруд д. Дорофеево

Пруд в Пролетарском парке

Пруд ул. Прудная

Пруд Около ОАО «Мебель-массив»

Пруд пер. Бородинский

Пруд ул. Глухополянская

Пруд 3-й проезд Яблочкова

Пруд ул. Лобачевского

Пруд «Пятнашка»

Пруд СНТ «Комарки»

ул. Новомедвенский проезд

Пруд СНТ «Медвенка»

Пруд ул. Торховский проезд

Пруд на ул. Веневском шоссе, 22

пос. Советский

Пруд Веневское шоссе «Озеро «Бездонное»

Советский территориальный округ:

Пруд верхний ЦПКиО им. П.П.Белоусова

Пруд нижний ЦПКиО им. П.П.Белоусова

Центральный территориальный округ:

Пруд пос. Менделеевский, трамвайное кольцо

Пруд пос. Менделеевский, ул. Ленина

Пруд «Ржавый» ул. Скуратовская

Пруд ул. Киреевская, 43 (дачи)

Пруд «Голубушка» пос. Рудакове, ул. Толстого

Пруд пос. Октябрьский, ул. Чекалина

Пруд пос. Восточный

Пруд пос. Новоскуратово

Пруд пос. Угольный, дачи

Пруд (нижний) п. Басово-Прудный

Пруд (верхний) п. Басово-Прудный

Пруд п. Новотихвинский

Пруд юго-восточная окраина д. Гостеевка

Пруд северо-восточная окраина д. Крутое

Пруд 300 м северо-восточное д. Малая Еловая

Пруд северная окраина д. Петелино

Пруд пос. Новотихвинский

Пруд д. Пиваловка

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Поздравления с Медовым Спасом 2020
Август богат на православные праздники, один из них Медовый Спас, в 2020 году он празднуется 14 августа — эта дата постоянна для каждого года. Представляем красивые стихи и добрую прозу, чтобы вы могли поздравить родных и близких с этим днем
Новости 24
В Тульской области рейсовый автобус въехал в грузовик: организована прокурорская проверка
В Тульской области рейсовый автобус въехал в грузовик: сотрудники ГИБДД устанавливают механизм столкновения
На трассе в Тульской области столкнулись "Ивеко" и "Рено": есть пострадавшие
Карта распространения коронавируса в Тульской области на 19 июня 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
О чем не хотят говорить звезды — второй сезон сериала «Пиарщица» эксклюзивно в Wink
Свыше шести миллионов рублей заплатят туляки за нарушения "коронавирусных" ограничений
В Тульской области бесправный подросток на мопеде сбил шестилетнего ребенка
В Тульской области водитель "ГАЗа" сбил 11-летнего пешехода
В Тульской детской областной больнице появилось отделение кардиологии и ревматологии
Четверо тульских хулиганов сядут в тюрьму за стрельбище на парковке в центре города
В Тульской области установят мемориальную доску первому главе Суворовского райсуда
В Туле на 90 суток закрыли кафе "Круг" на улице Ф.Энгельса
В Туле неизвестный обстрелял около 20 автомобилей на улице Хворостухина
19 июня погода в Туле будет жаркой, но с дождями
В Тульской области жители Донского останутся на время без электричества
В Туле на улице Фридриха Энгельса прекратилось транспортное движение
19 июня многие жители Тулы останутся без электричества
Центральный парк проверили на готовность пляжа к купальному сезону
В Туле продолжают капитально ремонтировать ул.Фридриха Энгельса
Тульский девятиклассник сдал контрольное тестирование в стенах СИЗО
19 июня некоторые жители Тулы останутся без холодной воды
20 июня в Туле ограничат продажу алкоголя
Двое туляков устроили в гараже цех по производству паленого алкоголя
В Тульской области утонул в пруду 18-летний молодой человек
Опубликованы правила посещения туристами Тульской области
У судьи назначенного на матч тульского "Арсенала" нашли коронавирус