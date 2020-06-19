Тульские единороссы поздравили коллективы лечебных учреждений

В преддверии Дня медицинского работника Николай Юрьевич встретился с коллективом Суворовской центральной районной больницы, чтобы поздравить врачей и медсестер, поблагодарить за труд весь персонал лечебного учреждения.

Праздничные наборы и более 250 килограммов свежих фруктов доставлены активистами волонтерского центра «Единой России» и членами ПартииФото: материалы пресс-служб

Работа медиков всегда была одной из самых важных, и сегодня, в трудной эпидемиологической ситуации это особенно чувствуется.

– В этот непростой для всех нас период мы особенно отчетливо осознаем, на какие жертвы приходится идти медицинскому персоналу, чтобы спасти пациентов, – отметил Николай Воробьев. – За каждым выздоровевшим человеком стоит колоссальная работа тех, кто проводит в госпиталях круглосуточные дежурства, кто рискуя своим здоровьем, выезжает на дом к заболевшим, кто стойко и отважно противостоит страшной инфекции. Главный итог этой изнурительной схватки — спасенная человеческая жизнь.

Добросовестный труд сотрудников Суворовской центральной районной больницы отмечены Благодарственными письмамиФото: материалы пресс-служб

Добросовестный труд сотрудников Суворовской центральной районной больницы, их вклад в развитие здравоохранения отмечены Благодарственными письмами Тульской областной Думы.

Награды удостоены участковые врачи-терапевты Тамара Боровлева и Владимир Таричко, участковая медицинская сестра Тамара Кошелькова.

Награды удостоены участковые врачи-терапевты Тамара Боровлева и Владимир Таричко, участковая медицинская сестра Тамара Кошелькова.Фото: материалы пресс-служб

Кроме этого, сегодня в рамках инициированной «Единой Россией» благотворительной акции «Спасибо врачам» в канун Дня медицинского работника представители регионального отделения Партии передали подарки в лечебные организации, занимающиеся лечением больных с коронавирусом.

Работа медиков всегда была одной из самых важныхФото: материалы пресс-служб

Праздничные наборы и более 250 килограммов свежих фруктов доставлены активистами волонтерского центра «Единой России» и членами Партии в медицинские учреждения Суворовского, Алексинского, Киреевского, Арсеньевского и Белевского районов, а также в стационары, расположенные на территории Тулы.

От имени тульских единороссов Олег Иванов тепло поблагодарил медицинских работников за самоотверженный труд, ежедневный профессиональный и гражданский подвиг на передовой борьбы с коронавирусной инфекцией, а также пожелал всем сотрудникам сферы здравоохранения терпения, сил и здоровья.