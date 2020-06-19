2020-06-19T11:58:58+03:00
Спорт

Туляки смогут попасть на матч "Арсенал"-"Спартак" только по новым правилам

Матч состоится 20 июня в 16:30 на стадионе "Арсенал"
Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
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Туляки смогут попасть на матч "Арсенал"-"Спартак" только по новым правиламТуляки смогут попасть на матч "Арсенал"-"Спартак" только по новым правиламФото: Алексей ФОКИН
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Завтра, 20 июня, на в Туле Центральном стадионе состоится первый послекарантинный матч тульского «Арсенала». Оружейники встретятся на поле с московским «Спартаком». Начало матча: 16:30, запуск зрителей в 14:30.

Однако, теперь матчи будут проходить в особом ограничительном порядке. Так, проход зрителей будет осуществляться со стороны проспекта Ленина через центральные ворота стадиона «Арсенал». Там у каждого посетителя измерят температуру тела. Те, у кого термометр покажет выше 37°, не будут допущены на стадион. Замер температуры будет проходить для тех, кто планирует приехать на стадион по пропускам на личном автотранспорте.

Стоит отметить, что теперь на матч смогут попасть только те, кто имеет сезонные абонементы. Пропуск по чужим абонементам будет теперь невозможен. Для того, чтобы попасть на матч, необходимо предъявить абонемент и паспорт или другой документ, удостоверяющий личность. Отметим, что продажа билетов для гостевых болельщиков осуществляться не будет.

Также, доступ на трибуны будет возможен только при наличие медицинских защитных масок и перчаток. При этом, в данной защитной амуниции необходимо находиться на протяжении всего матча.

Места для зрителей будут организованы с учётом требований Роспотребнадзора, т. е. Между людьми будет выдержана дистанция 1,5-2 метра. Найти разрешённое и правильное место болельщикам помогут стюарды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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