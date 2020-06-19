Число выздоровевших от коронавируса в Тульской области на 19 июня 2020 года составило 201 человек

По данным оперштаба на 19 июня за минувшие сутки еще 201 житель Тулы и области одержали победу над COVID-19.

В общем количестве с момента эпидемии коронавируса в регионе было выявлено 4258 человека, которые смогли вылечиться от болезни.

Отметим, что по данным за последние две недели количество выздоровевших значительно превышает число заболевших.