2020-06-19T11:30:54+03:00
Коронавирус Covid-19

Число выздоровевших от коронавируса в Тульской области на 19 июня 2020 года составило 201 человек

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Тульской области на 19 июня 2020 года
Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
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Число выздоровевших от коронавируса в Тульской области на 19 июня 2020 года составило 201 человекЧисло выздоровевших от коронавируса в Тульской области на 19 июня 2020 года составило 201 человекФото: Алексей ФОКИН
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По данным оперштаба на 19 июня за минувшие сутки еще 201 житель Тулы и области одержали победу над COVID-19.

В общем количестве с момента эпидемии коронавируса в регионе было выявлено 4258 человека, которые смогли вылечиться от болезни.

Отметим, что по данным за последние две недели количество выздоровевших значительно превышает число заболевших.

ИСТОЧНИК KP.RU

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