Число выздоровевших от коронавируса в Тульской области на 19 июня 2020 года составило 201 человек
Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Тульской области на 19 июня 2020 года
Число выздоровевших от коронавируса в Тульской области на 19 июня 2020 года составило 201 человекФото: Алексей ФОКИН
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По данным оперштаба на 19 июня за минувшие сутки еще 201 житель Тулы и области одержали победу над COVID-19.
В общем количестве с момента эпидемии коронавируса в регионе было выявлено 4258 человека, которые смогли вылечиться от болезни.
Отметим, что по данным за последние две недели количество выздоровевших значительно превышает число заболевших.
ИСТОЧНИК KP.RU