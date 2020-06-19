Число умерших из-за коронавируса в Тульской области на 19 июня 2020 года составило четыре случая

Число умерших из-за коронавируса в Тульской области на 19 июня 2020 года составило четыре случаяФото: Алексей ФОКИН

По данным на 19 июня за минувшие сутки четверо жителей Тульской области скончались подтверждённым коронавирусом. Причиной смерти стала пневмония, а в анамнезе у них были хронические заболевания. Всем заболевшем было от 40 до 82 лет. Это были жители Тулы, Узловой и Щекинского района.

В общем количестве с момента эпидемии коронавируса в регионе было выявлено 75 фактов смерти с подтверждённым COVID-19.

Отметим, что также, за прошедшие сутки болезнь была подтверждена ещё у 90 жителей региона.