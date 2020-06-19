Новые случаи заражения коронавирусом в Тульской области на 19 июня 2020: диагноз подтвердился у 90 человек

По данным на 19 июня за минувшие сутки в Тульской области зафиксировано 90 новых случаев заражения коронавирусом. В число заболевших вошли жители г. Тулы, г. Донского, Богородицкого, Веневского, Ефремовского, Кимовского, Киреевского, Новомосковского, Суворовского, Узловского, Чернского, Щекинского и Ясногорского районов. Все заболевшие были своевременно изолированы.

В общем количестве с момента эпидемии коронавируса в регионе было выявлено 5802 случая заболевания.

Отметим, что сейчас инфекция «живет» во всей районах Тульской области. Однако, ежедневно идет спад количества заболевших.