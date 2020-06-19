2020-06-19T10:27:14+03:00
Общество

Какие пляжи в Тульской области разрешены для отдыха

Публикуем полный список пляжей, которые прошли проверку и открыты для посещения
Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
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Какие пляжи в Тульской области разрешены для отдыхаКакие пляжи в Тульской области разрешены для отдыхаФото: Алексей ФОКИН
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С 16 июня в Тульской области официально открыли купальный и пляжный сезон. Так, этим летом в регионе обещали открыть около 70 пляжей. Однако, все они будут доступны для посещения послу специальной проверки сотрудниками МЧС и инспекторов ГИМС.

Так, все официальные пляжи региона перед открытием исследуют водолазы. А сотрудники Управления проверяют территорию зон отдыха на наличие специальных постов, буйков, телефонной связи, наличие специально обученных спасателей и медработников.

На сегодняшний день проверку прошли следующий пляжи на территории всей Тульской области:

г.Алексин

Пляж правый берег р. Оки в н.п. Бунырево, б/о «Шахтер»

Арсеньевский район

Пляж Бобровский

Белёвский район

Пляж на пруду д. Сергеевка

Богородицкий район

Пляж на пруду «Рос»

Веневский район

Пляж «Веневка», пруд

Воловский район

Пляж «Толбузино»

Дубенский район

Пляж «Якшинские выселки»

Пляж п. Дубна

Пляж с. Лужное

Ефремовский район

Пляж т/б «Шилово», р. Красивая Меча

Городской пляж «Береговой»

Пляж о/л «Ласточка», д. Козье, р. Красивая Меча

Пляж о/л «Олимп», с. Шилово, р. Красивая Меча

Заокский район

Пляж на пруду д. Романьково

Каменский район

Пляж «Яблонево»

Кимовский район

Пляж «Вороньи выселки»

Киреевский район

Пляж п. Красный Яр, р. Сежа

Пляж г. Киреевск, р. Олень

Куркинский район

Пляж «Орловский»

Одоевский район

Городской пляж на р. Упа «Песчаная Коса»

Пляж Каменка

Плавский район

Пляж р. Плава г. Плавск. ул. Красная

Пляж на пруду с.Красное, Плавский р-н

Суворовский район

Пляж «Городской» на водоеме южной окраины г. Суворов

Пляж «Зареченский» Черепетское вдх.

Пляж «Песоченский» МО Северо-Западное

Пляж МО г. Чекалин р. Ока

Пляж «Березовский» МО Юго-Восточное

Пляж «Ханинский» МО Юго-Восточное

Тепло-Огаревский район

Пляж «Волчья Дубрава»

Пляж с. Нарышкино

Узловский район

Пляж «Трестовский»

Чернский район

Пляж в парке р.п. Чернь на р.Снежедь

Щекинский район

Пляж на пруду д. Грумант

Пляж на Щекинском вдх. г. Советск

Пляж на пруду р.п. Первомайский

Пляж парк-отеля «Грумант»

Пляж «Старина»

Ясногорский район

Пляж «ВолгоДон»

Пляж «Лесной»

Город Тула

Пляж на пруду з/о «Хомяковские поляны», п. Хомяково,

Пляж «Обидимо»

Пляж на вдх.р.Воронка 1

Пляж на вдх.р.Воронка 2 (ст. Козлова засека)

«Ильинское», пруд с. Крутое

Детский оздоровительный центр «Новая волна», р. Воронка

КФХ «Велесов лес» пляж на пруду МО Федоровское, д. Борщевка

Пляж на пруду ЦПКиО

г. Новомосковск

Пляж «Тросниковка»

Пляж «Стрельцы»

Пляж «Урванка»

Пляж «Гремячее»

Город Донской

Пляж «Голубая вода»

Р.п. Новогуровский

Пляж «Приволье»

Открытые бассейны

Открытй бассейн с. Архангельское, Каменский район

Открытй бассейн з/о «Плазма» г. Донской

Открытй бассейн «Сокольники», г. Новомосковск

ИСТОЧНИК KP.RU

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