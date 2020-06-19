Коллекционный номер журнала "Золотой Квадрат" уже мчит к вам

2 месяца в изоляции стали для многих временем больших трансформаций. Позитивных и не очень, но в любом случае – полезных. Если воспринимать события как уроки и опыт, то даже неожиданные, резкие повороты кажутся виражами на американских горках, где за падением непременно следует стремительный подъём. Поэтому этот номер редакция посвятила метаморфозам, результат которых мы можем увидеть уже сейчас.

Внутри вас ждёт:

- Интервью со стилистом Александром Роговым @alexandrrogov о переменах и трендах, которые больше никому не нужны

Впервые за 13 лет один из топовых тульских глянцев выйдет увеличенного формата А4.

- Фешн-проект с победительницей конкурса «Мисс Самоизоляция»

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.tula.kp.ru/video/embed/785805" frameborder="0"></iframe> Backstage со съемок обложки.

- Интервью о переменах с участницей шоу «Солдатки» на ТНТ Лизой Сергеевой @lisa_sergeich «Потерять волосы – найти себя»

- Фешн-аналитика от про-эйдж блогера Аллы Старостиной @alla_fashionage на тему того, как поменять гардероб после 45 лет

- Блогеры и предприниматели о том, как изменить жизнь в кризис

Новый номер уже в пути! А вы готовы к изменениям?

Для справки:

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.tula.kp.ru/video/embed/785803" frameborder="0"></iframe> Коллекционный номер журнала "Золотой Квадрат".Видео @elenakoloteva @maksostankin Локация @bmw_bavaria_auto Сумка @vse_sumki.ru Костюм @slivkistore.ru Шляпа @for.brides71 Мейк и укладка @makeup_nekrasovaolga Продюсер съемки @mikhailzolotoi Фото @kononenkolena.photo Ассистент фотографа @sony.kononenko

"Золотой квадрат" - это глянцевый тульский shopping-гид, призванный формировать потребительские предпочтения своих читателей. Это путеводитель для людей, умеющих зарабатывать деньги и тратить их с удовольствием. Это образ жизни успешных топ-менеджеров и обеспеченных домохозяек.

Благодаря уникальной, не имеющей аналогов системе распространения, в начале каждого месяца свежий номер бесплатно попадает в руки топ-менеджеров и руководителей тульских компаний, владельцам среднего и малого бизнеса, а так же непосредственно их потенциальным клиентам через торговые центры, салоны красоты, рестораны, фитнес-центры, автосалоны и медицинские центры, салоны интерьеров и туристические агентства.

Журнал издается с 2007 года.

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