С 3 июля тульские школьники начнут сдавать ЕГЭ
Минпросвещения утвердило даты начала сдачи ЕГЭ для девятиклассников, которые касаются всех, включая и тульских выпускников. Об этом сообщает «Центр 71».
На пробные экзамены туляки придут уже 29 и 30 июня. Сам процесс ЕГЭ будет разбит на две волны. А первые официальные экзамены дадут старт уже с 3 июня. «Комсомолка» делится полным расписанием сдачи ЕГЭ для 11-классников всего региона. Основное расписание ЕГЭ:
3 июля — география, литература, информатика;
6 июля — русский язык;
7 июля — русский язык;
10 июля — профильная математика;
13 июля — история, физика;
16 июля — обществознание, химия;
20 июля — биология, иностранные языки, за исключением раздела «Говорение»;
22 июля — иностранные языки, раздел «Говорение»;
23 июля — иностранные языки, раздел «Говорение».
Помимо этого, 24 и 25 июля — являются резервными днями для тех выпускников, которые не смогли сдать экзамен по уважительной причине.
Вторая волна экзаменов будет запущена в августе.
3 августа - школьники сдадут географию, литературу, информатику, устную часть иностранного языка, биологию, историю.
5 августа - сдача русского языка
7 августа - тестирование по обществознанию, химии, физике, профильной математике, письменному иностранному языку.
8 августа - резервный день для тех, у кого совпали даты проведения двух экзаменов. В этот день можно сдать любой из упущенных предметов.
Отметим, что ранее школьники получили свои школьные аттестаты без сдачи экзаменов. Однако, с этими документами они смогут поступить только в средние учебные заведения. Для поступления на «вышку» каждому выпускнику придётся сдавать ЕГЭ.
О пунктах сдачи экзаменов ученикам сообщат руководство и учителя их учебного заведения.
ИСТОЧНИК KP.RU