2020-06-18T12:05:54+03:00
Общество

Купальный сезон 2020: где искупаться тулякам

С 16 июня разрешено посещение пляжей и зон отдыха
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Купальный сезон 2020: где искупаться тулякамКупальный сезон 2020: где искупаться тулякамФото: Алексей ФОКИН
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В Тульской области к открытию допущено 57 пляжей. Однако до 1 июля их число должно увеличиться. Это произойдет после обустройства дополнительных мест отдыха.

Как понять, что пляж входит в список разрешенных

- наличие технического освидетельствования на годность к эксплуатации;

- организованы работа спасательных постов, дежурство аттестованных спасателей;

- границы в местах купания обозначены буйками;

- телефонная связь;

- наличие помещения для оказания первой медицинской помощи пострадавшим;

- участки для купания детей до 9 лет с глубиной не более 0,7 м ограждаются штакетниковым забором высотой над поверхностью воды не менее 0,8 м;

- участки для купания детей детей в возрасте 9-12 лет с глубиной не более 1,2 м ограждаются линией поплавков, закрепленных на тросе.

Список санкционированных пляжей:

Алексин

Пляж правый берег р. Оки в н.п. Бунырево, б/о «Шахтер»

Арсеньевский район

Пляж Бобровский

Белёвский район

Пляж на пруду д. Сергеевка

Богородицкий район

Пляж на пруду «Рос»

Веневский район

Пляж «Веневка», пруд

Воловский район

Пляж «Толбузино»

Дубенский район

Пляж п. Дубна

Пляж «Якшинские выселки»

Пляж с. Лужное

Ефремовский район

Городской пляж «Береговой»

Пляж т/б «Шилово», р. Красивая Меча

Пляж о/л «Ласточка», д. Козье, р. Красивая Меча

Пляж о/л «Олимп», с. Шилово, р. Красивая Меча

Заокский район

Пляж на пруду д. Романьково

Каменский район

Пляж «Яблонево»

Кимовский район

Пляж «Вороньи выселки»

Киреевский район

Пляж г. Киреевск, р. Олень

Пляж п. Красный Яр, р. Сежа

Куркинский район

Пляж «Орловский»

Одоевский район

Городской пляж на р. Упа «Песчаная Коса»

Пляж Каменка

Плавский район

Пляж на пруду с.Красное, Плавский р-н

Пляж р. Плава г. Плавск. ул. Красная

Суворовский район

Пляж «Городской» на водоеме южной окраины г. Суворов

Пляж «Березовский» МО Юго-Восточное

Пляж «Ханинский» МО Юго-Восточное

Пляж «Зареченский» Черепетское вдх.

Пляж «Песоченский» МО Северо-Западное

Пляж МО г. Чекалин р. Ока

Тепло-Огаревский район

Пляж с. Нарышкино

Пляж «Волчья Дубрава»

Тула

Пляж на пруду з/о «Хомяковские поляны», п. Хомяково,

Пляж «Обидимо»

Пляж на вдх.р.Воронка 1

Пляж на вдх.р.Воронка 2 (ст. Козлова засека)

«Ильинское», пруд с. Крутое

Детский оздоровительный центр «Новая волна», р. Воронка

КФХ «Велесов лес» пляж на пруду МО Федоровское, д. Борщевка

Пляж на пруду ЦПКиО

Узловский район

Пляж «Трестовский»

Чернский район

Пляж в парке р.п. Чернь на р.Снежедь

Щекинский район

Пляж на пруду р.п. Первомайский

Пляж на Щекинском вдх. г. Советск

Пляж на пруду д. Грумант

Пляж парк-отеля «Грумант»

Пляж «Старина»

Ясногорский район

Пляж «ВолгоДон»

Пляж «Лесной»

Новомосковск

Пляж «Тросниковка»

Пляж «Стрельцы»

Пляж «Урванка»

Пляж «Гремячее»

Донской

Пляж «Голубая вода»

Р.п. Новогуровский

Пляж «Приволье»

Открытые бассейны

Открытй бассейн с. Архангельское, Каменский район

Открытй бассейн з/о «Плазма» г. Донской

Открытй бассейн «Сокольники», г. Новомосковск

ИСТОЧНИК KP.RU

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