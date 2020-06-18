2020-06-18T12:05:54+03:00
Коронавирус Covid-19

Число умерших из-за коронавируса в Тульской области на 18 июня 2020 года составило 4 случая

Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в Тульской области на 18 июня
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Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в Тульской области на 18 июняМы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в Тульской области на 18 июняФото: материалы пресс-служб
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За все время в Тульской области скончался 71 человек с подтверждённым диагнозом COVID-19. В статистику летальных исходов вошли еще 4 случая.

Скончались жители Щекина, Кимовского и Тепло-Огаревского районов в возрасте от 45 до 88 лет. Причина смерти - пневмония.

Вместе с тем стало известно о 92 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией. Еще 211 человек выздоровели от COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU

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