Число умерших из-за коронавируса в Тульской области на 18 июня 2020 года составило 4 случая
Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в Тульской области на 18 июня
Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в Тульской области на 18 июняФото: материалы пресс-служб
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За все время в Тульской области скончался 71 человек с подтверждённым диагнозом COVID-19. В статистику летальных исходов вошли еще 4 случая.
Скончались жители Щекина, Кимовского и Тепло-Огаревского районов в возрасте от 45 до 88 лет. Причина смерти - пневмония.
Вместе с тем стало известно о 92 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией. Еще 211 человек выздоровели от COVID-19.
ИСТОЧНИК KP.RU