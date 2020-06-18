Новые случаи заражения коронавирусом в Тульской области на 18 июня 2020: диагноз подтвердился у 92 человек
Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Тульской области на 18 июня 2020 года
Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Тульской области на 18 июня 2020 годаФото: Алексей ФОКИН
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По состоянию на 18 июня в Тульской области коронавирус подтвердился у 92 человек.
Заболели жители Тулы, Донского, Щекинского, Алексинского, Новомосковского, Ефремовского, Кимовского, Киреевского, Тепло-Огаревского, Узловского и Ясногорского районов. Все заболевшие своевременно изолированы.
Таким образом, число заболевших в регионе за все время достигло 5 712 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU