Пользователь Natalandish, сайт LiveLib:

«Роман Александра Лапина «Крымский мост» прочитала по совету мужа. Он у меня бывший офицер, как и главный герой книги Олег Мировой. Наверное, супруг увидел в нём что-то от себя – а сходство и правда есть! Такой же любитель приключений и искатель смысла жизни. Скажу сразу: мне роман понравился. Правда, на первых порах немного смущала эклектика стиля: тут и дьявол, и гигантский спрут, и какие-то казаки… Но потом зачиталась! Интересно было про Душу России, про королей с президентами и генсеками, про путешествия и женщин. Не буду всего рассказывать. Кому надо – сам прочтет. Особенно интересно про 1990-е: слишком хорошо сама помню эти нелёгкие времена. У Лапина отлично прописано всё – и партийная бабуля Олега, ринувшаяся из коммунизма в бизнес, и бандитский Петербург. В книге есть над чем поразмыслить, я точно знаю: каждый что-нибудь да найдёт. Здесь можно не только повспоминать, но и подумать».

Марина Витальевна, «Лабиринт»:

«Книгу первым начал читать сын-старшеклассник. В итоге читали, можно сказать, вместе. Он – взахлёб, а я – чтобы понять, что ребёнок там нашёл. Но втянулась практически сразу. Я вообще люблю такое, где много пространственно-временных скачков, параллелей.

В предисловии сказано, что читателю не будет скучно. Мне и не было – постоянно какие-то разборки, бесконечные интриги. Много мистики – мне, как большинству женщин, нравится всё такое.

Книга явно не для всех. Что оттуда смог вынести для себя мой ребёнок, я пока не знаю – это всё-таки чтение для взрослых людей, по-моему. Но его так зацепило, и он теперь стал интересоваться многими вещами, до которых раньше ему не было дела. Сейчас смотрит в Интернете про масонов.

Мне кажется, главная идея автора не в том, что все люди – друзья или враги. А в том, что каждый из нас чему-то учит другого. Какой будет эта наука, что мы из неё возьмём – жизнь покажет».

Verionka, LiveLib:

«Не могу назвать себя любительницей современной литературы. Поэтому покупала книгу Лапина «Святые грешники» не по принципу «пальцем в небо» – мне подруга посоветовала, а ее вкусу я доверяю.

Стилистически выверенный роман, все персонажи хорошо выписаны. Конечно, есть и спорные моменты. Это касается таких личных, интимных вопросов, к которым можно отнести вероисповедание. Местами кажется, что Александр Лапин слишком акцентирует внимание на религии. Однако потом понимаешь, что «легкомысленное» отношение к таким темам непозволительно, и автор прав в своей дотошности.

В целом прочитанным осталась довольна. Есть и мистика, и комичные ситуации. Сюжет подан с налетом легкой сентиментальности, я, как и большинство женщин, такое люблю. Спасибо автору!»

Михаил Никаноров, «Лабиринт»:

«Святые грешники» прочитал не случайно – до этого мне попался роман «Русский крест», а эта книга в некотором роде стала его продолжением. Автор продолжает свою линию: через призму разных поколений он ведёт с нами, читателями, разговор об очень сложных и вечных вопросах. Вера, храм, религия, добро и зло – здесь всё это подаётся без сумрачной назидательности.

Даже более того! В этой вещи писатель Лапин плавно переходит от притчи к детективу, от детектива к лёгкой эротике. Очень интересно вышло, как по мне. У бывших советских людей, к коим я сам отношусь, векторы духовных и философских исканий часто изломлены самым причудливым образом. Роман интересный, динамичный, никаких затянутых «провисаний» сюжета. При этом «Святые грешники» – книга очень мудрая. Думаю, со временем перечитаю – остались вопросы для размышления».

Dilibiar, bookmix.ru:

«Мы с мужем из разных религиозных миров: я мусульманка, он христианин. После брака моя семья от меня отреклась, а его – радостно приняла. Мы с мужем никогда не обсуждали религию, но из-за крещения сына чуть не поссорились. Моя свекровь – мудрая женщина. Она не навязывала свое мнение, а просто купила мне книгу Лапина «Я верю». У нее есть такая же. Прочитав произведение, я впервые заинтересовалась чужой религией. Эта книга настолько увлекла и заинтересовала меня. Сотни разных людей, с разными судьбами находят свою веру. И я четко осознала, что нет «правильной религии» – важна сама Вера и путь, который приводит к ней. Сборник универсален для читателей разных религий и даже атеистов».