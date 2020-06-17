2020-06-17T16:15:09+03:00
Коронавирус Covid-19

Тульский цирк первым проверил животных на COVID-19

Анализы взяли у 22 животных
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Тульский цирк первым проверил животных на COVID-19. Фото: стоп-кадр видеоТульский цирк первым проверил животных на COVID-19. Фото: стоп-кадр видео
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Тульский государственный цирк первый среди всех цирков страны проверил животных на наличие коронавируса. 26 мая анализы взяли у 7 собак, 14 львов и волка.

В этот же день Россельхознадзор зафиксировал первый случай подтвержденного вируса COVID-19 у пятилетней кошки в Москве.

Мазки были взяты сухими стерильными зондами с ватными тампонами, которые затем поместили в одноразовую стерильную пробирку. Все пробирки были промаркированы и опечатаны. А затем были отправлены на экспертизу в научно-методическую ветеринарную лабораторию (ФГБУ ЦНМВЛ). Результаты исследования показали отсутствие РНК вируса SARS-CoV-2 у всех проверенных 22 животных.

Отметим, что сейчас нет доказательств возможности инфицирования человека COVID-19 от животных-компаньонов (собаки, кошки и др.). Однако при тесном контакте с инфицированными людьми заразиться могут сами животные.

Льва проверяют на коронавирус.

ИСТОЧНИК KP.RU

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