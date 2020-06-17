Тульский цирк первым проверил животных на COVID-19

Тульский государственный цирк первый среди всех цирков страны проверил животных на наличие коронавируса. 26 мая анализы взяли у 7 собак, 14 львов и волка.

В этот же день Россельхознадзор зафиксировал первый случай подтвержденного вируса COVID-19 у пятилетней кошки в Москве.

Мазки были взяты сухими стерильными зондами с ватными тампонами, которые затем поместили в одноразовую стерильную пробирку. Все пробирки были промаркированы и опечатаны. А затем были отправлены на экспертизу в научно-методическую ветеринарную лабораторию (ФГБУ ЦНМВЛ). Результаты исследования показали отсутствие РНК вируса SARS-CoV-2 у всех проверенных 22 животных.

Отметим, что сейчас нет доказательств возможности инфицирования человека COVID-19 от животных-компаньонов (собаки, кошки и др.). Однако при тесном контакте с инфицированными людьми заразиться могут сами животные.