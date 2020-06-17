2020-06-17T12:03:54+03:00
Коронавирус Covid-19

Число умерших из-за коронавируса в Тульской области на 17 июня 2020 года составило три случая

Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в Туле на 17 июня 2020 года
Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
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Число умерших из-за коронавируса в Тульской области на 17 июня 2020 года составило три случаяЧисло умерших из-за коронавируса в Тульской области на 17 июня 2020 года составило три случаяФото: Алексей ФОКИН
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По данным оперативного штаба на 17 июня, за минувшие сутки три жителя тульской области не смогли справиться с коронавирусом. С подтверждённым COVID-19 и от пневмонии скончались 69-летняя и 74-летняя жительницы Богородицка и 68-летний житель Венева, у которого в анамнезе заболевание сердечно-сосудистой системы.

За весь период эпидемии коронавируса в регионе было зафиксировано 67 случаев смерти с подтверждённым COVID-19.

Однако, есть и хорошие новости. Стало известно, что за прошедшие сутки ещё 237 жителей региона смогли победить коронавирусную инфекцию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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