Число умерших из-за коронавируса в Тульской области на 17 июня 2020 года составило три случая
Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в Туле на 17 июня 2020 года
Число умерших из-за коронавируса в Тульской области на 17 июня 2020 года составило три случаяФото: Алексей ФОКИН
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По данным оперативного штаба на 17 июня, за минувшие сутки три жителя тульской области не смогли справиться с коронавирусом. С подтверждённым COVID-19 и от пневмонии скончались 69-летняя и 74-летняя жительницы Богородицка и 68-летний житель Венева, у которого в анамнезе заболевание сердечно-сосудистой системы.
За весь период эпидемии коронавируса в регионе было зафиксировано 67 случаев смерти с подтверждённым COVID-19.
Однако, есть и хорошие новости. Стало известно, что за прошедшие сутки ещё 237 жителей региона смогли победить коронавирусную инфекцию.
ИСТОЧНИК KP.RU