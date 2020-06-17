Число выздоровевших от коронавируса в Тульской области на 17 июня 2020 года составило 237 человек

По данным на 17 июня, за минувшие сутки ещё 237 жителей региона смогли победить COVID-19. Это было подтверждено после получения повторных отрицательных результатов на коронавирусную инфекцию.

За весь период эпидемии коронавируса в регионе было зафиксировано 3846 случаев выздоровления.

Помимо этого, за прошедшие сутки зафиксирован еще 91 новый случай заболевания коронавирусом. Все заболевшие были своевременно изолированы.