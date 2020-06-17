Число выздоровевших от коронавируса в Тульской области на 17 июня 2020 года составило 237 человек
Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 17 июня 2020
Число выздоровевших от коронавируса в Тульской области на 17 июня 2020 года составило 237 человекФото: Алексей ФОКИН
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По данным на 17 июня, за минувшие сутки ещё 237 жителей региона смогли победить COVID-19. Это было подтверждено после получения повторных отрицательных результатов на коронавирусную инфекцию.
За весь период эпидемии коронавируса в регионе было зафиксировано 3846 случаев выздоровления.
Помимо этого, за прошедшие сутки зафиксирован еще 91 новый случай заболевания коронавирусом. Все заболевшие были своевременно изолированы.
ИСТОЧНИК KP.RU