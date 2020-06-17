Новые случаи заражения коронавирусом в Тульской области на 17 июня 2020: диагноз подтвердился у 91 человека

Новые случаи заражения коронавирусом в Тульской области на 17 июня 2020: диагноз подтвердился у 91 человекаФото: Алексей ФОКИН

По данным на 17 июня, за минувшие сутки в Тульской области зафиксирован 91 новый случай заболевания коронавирусом. В число заболевших вошли жители г. Тулы, г. Донского, Алексинского, Арсеньевского, Белевского, Ефремовского, Кимовского, Киреевского, Новомосковского, Плавского, Суворовского, Узловского, Щекинского и Ясногорского районов. Все заболевшие были своевременно изолированы.

За весь период эпидемии коронавируса в регионе было зафиксировано 5620 случаев заболевания.

При этом, количество выздоровевших с каждым днём растёт. На сегодняшний день ещё 237 жителей Тулы и области победили коронавирус.