2020-06-17T09:21:08+03:00
Общество

В Туле снова заработало городское пространство "Искра"

Теперь туляки смогут посещать место при строгом соблюдении правил
Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
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В Туле снова заработало городское пространство "Искра"В Туле снова заработало городское пространство "Искра"Фото: Алексей ФОКИН
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Сегодня, 16 июня, городское пространство «Искра» снова открылась для туляков и гостей города. Об этом сообщила администрация пространства в социальных сетях.

Ранее, 9 июня, «Искра» была закрыта после непродолжительных нескольких дней работы. Причиной скоропостижного ухода на карантин стало массовое скопление посетителей, которые нарушали все ограничительные меры и санитарные правила.

Сегодня же, 16 июня, туляки и гости города снова смогут насладиться вечерними прогулками, арендой самокатов и посетить летние веранды местных ресторанов. Однако, теперь “Искра” будет работать с соблюдением жестких ограничений и рекомендаций Роспотребнадзора.

Правила поведения и посещения городского пространства «Искра»:

- Можно собираться в группах из не более 5 человек.

- Нельзя проводить вечеринки и развлекательные мероприятия.

- Запрещается распитие спиртных напитков вне территории летних веранд кафе и ресторанов.

- Необходимо соблюдать дистанцию с незнакомыми людьми не менее, чем в 1,5 метра.

- Не разрешается посадка за столик в количестве больше 2-х человек одновременно.

Городское пространство работает каждый день с 8:00 и до 01:00 по мск. Администрация “Искры” надеется на понимание туляков для дальнейшего непрерывающейся работы всего пространства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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