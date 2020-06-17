До 30 июня снова продлились ограничения в Тульской области
Вечером 15 июня стало известно о том, что ограничительные меры в Тульской области продлеваются до 30 июня. Такое решение было принято губернатором региона в связи неблагоприятной эпидобстановкой. Так, ряд новых дополнений вступил в свою законную силу уже с 16 июня.
Согласно указу до 30 июня запрещается::
- проведение деловых, культурных, зрелищных, спортивных, публичных и иных массовых мероприятий;
- нахождение на территории торговых и развлекательных центров детей до 18 лет без сопровождения родителей;
- работа ночных клубов, бильярдных, боулингов, караоке-клубов, кинотеатров , библиотек;
- функционирование детских игровых комнат, детских развлекательных центров, батутных центров, квестов,
- деятельность спортивно-оздоровительных, спортивных клубов и фитнес-центров;
- работа организаций дополнительного образования за исключением мероприятий, проводимых в дистанционном режиме;
- деятельность полустационарных отделений и кабинетов ранней помощи государственных учреждений Тульской области в сфере социального обслуживания населения;
- оказание стоматологических услуг, за исключением услуг, оказываемых исключительно по предварительной записи, при условии нахождения в помещении (зале) не более 1 посетителя и проведения дезинфекции помещений;
- торговля непродовольственными товарами на оптовых и розничных рынках, ярмарки; букмекерские конторы и др.;
- выезды любых организованных детских групп за ее пределы, в том числе творческих, спортивных коллективов и обучающихся детских школ искусств, профессиональных образовательных организаций.
- бронирование мест, прием и размещение граждан в гостиницах в Тульской области, за исключением лиц, находящихся в служебных командировках (служебных поездках).
Помимо этого до 30 июня все также будут закрыты:
- торговые центры;
- рестораны и кафе, за исключением летних веранд;
- объекты нестационарной торговли
- салоны красоты, парикмахерские, тату-салоны, солярии, бани, саун и т. д. Здесь допустимо нахождение не более 5 человек на месте и по предварительной записи.
ИСТОЧНИК KP.RU