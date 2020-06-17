До 30 июня снова продлились ограничения в Тульской области

Вечером 15 июня стало известно о том, что ограничительные меры в Тульской области продлеваются до 30 июня. Такое решение было принято губернатором региона в связи неблагоприятной эпидобстановкой. Так, ряд новых дополнений вступил в свою законную силу уже с 16 июня.

Согласно указу до 30 июня запрещается::

- проведение деловых, культурных, зрелищных, спортивных, публичных и иных массовых мероприятий;

- нахождение на территории торговых и развлекательных центров детей до 18 лет без сопровождения родителей;

- работа ночных клубов, бильярдных, боулингов, караоке-клубов, кинотеатров , библиотек;

- функционирование детских игровых комнат, детских развлекательных центров, батутных центров, квестов,

- деятельность спортивно-оздоровительных, спортивных клубов и фитнес-центров;

- работа организаций дополнительного образования за исключением мероприятий, проводимых в дистанционном режиме;

- деятельность полустационарных отделений и кабинетов ранней помощи государственных учреждений Тульской области в сфере социального обслуживания населения;

- оказание стоматологических услуг, за исключением услуг, оказываемых исключительно по предварительной записи, при условии нахождения в помещении (зале) не более 1 посетителя и проведения дезинфекции помещений;

- торговля непродовольственными товарами на оптовых и розничных рынках, ярмарки; букмекерские конторы и др.;

- выезды любых организованных детских групп за ее пределы, в том числе творческих, спортивных коллективов и обучающихся детских школ искусств, профессиональных образовательных организаций.

- бронирование мест, прием и размещение граждан в гостиницах в Тульской области, за исключением лиц, находящихся в служебных командировках (служебных поездках).

Помимо этого до 30 июня все также будут закрыты:

- торговые центры;

- рестораны и кафе, за исключением летних веранд;

- объекты нестационарной торговли

- салоны красоты, парикмахерские, тату-салоны, солярии, бани, саун и т. д. Здесь допустимо нахождение не более 5 человек на месте и по предварительной записи.