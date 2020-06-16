В Туле закрыли на карантин детсад из-за вспышки коронавируса

Детский сад центра образования №20 Тулы (ул. Циолковского, 11) закрыли на карантин. Сначала коронавирус подтвердился у медсестры, которая находилась на больничном. После известия об этом мазки взяли у всех сотрудников и детей, посещавших дежурную группу. А сам сад закрыли для дезинфекции.

У 6 обследованных детей, посещавших дежурную группу, обнаружили COVID-19. Заболевание у них проходит в легкой форме, они лечатся на дому под наблюдением медиков.

- Сразу после установления факта заражения сотрудника руководство детского сада приняло исчерпывающие меры для предотвращения распространения вируса: сотрудники и дети были немедленно изолированы, в помещениях начаты противоэпидемические мероприятия, - сообщила Татьяна Золотова, начальник управления образования администрации Тулы. - Все требования регионального Роспотребназдора учтены в полном объеме.

Детский сад начнет работать после получения повторных отрицательных результатов у заболевших воспитанников и окончания периода медицинского наблюдения у контактных детей. Сотрудников также допустят до работы после получения повторных отрицательных результатов.