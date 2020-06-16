Число умерших из-за коронавируса в Тульской области на 16 июня 2020 года составило 4 случая
Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в Тульской области на 16 июня
Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в Тульской области на 16 июняФото: материалы пресс-служб
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За все время в Тульской области скончались 64 человека с подтверждённым диагнозом COVID-19. В статистику летальных исходов вошли еще 4 случая.
Скончались жительницы Тулы и Киреевска в возрасте от 70 до 89 лет. У трех из них имелись заболевания сердечно-сосудистой системы. Причина смерти - пневмония.
Вместе с тем стало известно о 93 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией. Еще 208 человек выздоровели от COVID-19.
ИСТОЧНИК KP.RU