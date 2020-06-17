«ESTM» - новые перспективы для роста

Первое производство, запущенное на ее территории в 2017 году, - «Энгельсспецтрубмаш» - предприятие по выпуску гибких насосно-компрессорных труб (ГНКТ) для нефте- и газодобывающей промышленности.

Как работает завод сегодня, какие результаты достигнуты? Об этом мы беседуем с генеральным директором ООО «ESTM» Максимом Зубовым.

Мы беседуем с генеральным директором ООО «ESTM» Максимом Зубовым.Фото: Алексей ФОКИН

За 2,5 года работы предприятие сумело добиться высоких показателей и занять достойное место среди лидеров промышленного сектора Тульской области. Компания стала не только «пионером» ОЭЗ, но и первым ее резидентом - победителем премии «Тульский бренд».

Вопрос собственного производства ГНКТ или колтюбинговых труб назревал в стране давно.Фото: Алексей ФОКИН

- С первого дня мы стремимся к высоким стандартам в работе и достижению максимальных результатов. Производство работает по передовым технологиям, при этом мы делаем большую ставку на технически компетентный персонал и сервис работы с клиентом.

- Максим Сергеевич, продукция «ESTM» реализует принцип импортозамещения.

- Именно. Вопрос собственного производства ГНКТ или колтюбинговых труб назревал в стране давно. Нашим компаниям приходилось на протяжении десятилетий использовать продукцию США и Китая. В этом был огромный минус, потребители ГНКТ в России и СНГ ждали заказ по несколько месяцев. Для перестраховки компании заказывали продукцию впрок. Затрачивались огромные оборотные средства, чтобы иметь запас трубы. Потом грянули экономические санкции… Надо было срочно действовать: спрос отечественных заказчиков на трубы ГНКТ велик, зависимость от них в российском нефтегазодобывающем секторе критическая.

Трубы по качеству не уступают американским, а китайские превосходят!Фото: Алексей ФОКИН

Руководством ООО «ЕSTM» было принято решение об открытии собственного производства колтюбинговых труб. В 2016 году на международном экономическом форуме в Сочи было подписано соглашение о строительстве производства. Компания инвестировала в проект около 2 млрд. рублей.

- То, что вы работаете на территории ОЭЗ «Узловая», помогает?

- Этот выбор полностью оправдал себя. Роль сыграли три фактора. Первый – логистика: ОЭЗ «Узловая» имеет выгодное экономико-географическое положение, находясь на пересечении федеральной автомагистрали М4 «Дон» и автодороги «Тула - Новомосковск». Это удобно: сырье мы получали в основном из Европы, а готовую продукцию отправляем на восток и на юг. Второй момент – экономические преимущества резидентов ОЭЗ «Узловая». И третье – большая и действенная поддержка правительства Тульской области и лично губернатора Алексея Геннадьевича Дюмина.

- Вы работаете по отечественной технологии?

- Да. Несмотря на то, что у нас импортное оборудование, технология производства – отечественная. Наши трубы по качеству не уступают американским, а китайские превосходят! Срок получения заказа сократился с 4 месяцев до 4-14 дней. За 2018-й мы поставили отечественным компаниям порядка 80 бунтов труб, в прошлом году вдвое увеличили производство, что позволило «закрыть» этот сегмент на российском рынке. Мы осуществляем поставки продукции не только во все нефтегазодобывающие регионы России: наши трубы покупает Казахстан, Узбекистан, Румыния, Украина, стали обращать свой взор на Иран и Ближний Восток…

Со временем компания будет работать только на российском сырье.Фото: Алексей ФОКИН

- Эпидемия коронавируса сказалась на деятельности?

- Конечно. Для того, чтобы вести полноценные переговоры с потенциальными восточными партнерами, надо туда ехать, но пока это невозможно… Мы не сидели сложа руки в этот период: освоили два новых типа размера продукции. Пока это предложение для российских компаний, но оно станет плюсом и при работе на международных рынках.

Продолжаем сокращать зависимость от зарубежных поставщиков сырья: помимо сотрудничества с «Северсталью», заключили соглашение с Магнитогорским металлургическим комбинатом. Со временем компания будет работать только на российском сырье.

- Развитие предприятия невозможно без слаженной команды сотрудников…

- Безусловно! Мы очень скрупулезно, учитывая специфику производства, подбирали коллектив. В начале запуска у нас работало около 40 человек, сейчас более 100, каждый сотрудник ценен. Из-за карантина у нас был нерабочий период, но работники получали зарплату в полном объеме.

- Как достигается высокое качество продукции?

- У нас современная испытательная лаборатория, где проходит полный спектр исследований по физико-механическому контролю за выпускаемыми трубами.

Кстати, все производственные решения на заводе рассматриваются с точки зрения экологической безопасности. Современные экологические решения применены и на этапе проектирования промышленной площадки: биологическая система очистки сточных вод, использование экологически безопасных технологических жидкостей в замкнутом цикле и др.

Все производственные решения на заводе рассматриваются с точки зрения экологической безопасности.Фото: Алексей ФОКИН

- Каковы ближайшие планы «ЕSTM»?

- Пока экономика не развернулась на полную мощность, есть возможность детально проанализировать свои задумки на будущее, переосмыслить планы. Когда заработают все рынки, со свежим импульсом приступим к работе, открывая новые перспективы для развития и роста.

Основные цели на сегодня: приобретение дополнительного оборудования, освоение новых видов продукции, расширение ассортимента. Но главное – постоянное поддержание стабильно высокого качества изделий на уровне мировых стандартов.

По вопросам сотрудничества обращайтесь:

Тульская область, г. Узловая, ул. Свердлова, дом 12, офис 1.

+7 (48731)5-02-70.

office@estm-tula.com

Адрес производства: ОЭЗ «Узловая».

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