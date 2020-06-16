Голосуя – побеждай!

Участники получат возможность не только продемонстрировать свои знания об основном законе страны, но и стать обладателями ценных подарков.

Подробности нам рассказали 15 июня на пресс-конференции в городском ресурсном центре.

Марина Карташова, председатель Ассоциации «Совет муниципальных образований Тульской области»Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

- Напомню, что в марте этого года представители общественности региона выступили с такой инициативой: привлечь внимание жителей области к истории создания российской Конституции. В результате Ассоциация «СМО Тульской области» приняла решение о проведении викторины «Наша Конституция» с ценными подарками, - рассказала Марина Карташова, председатель Ассоциации «Совет муниципальных образований Тульской области». - Были обозначены цели ее проведения: повысить правовую культуру населения, вызвать желание подробнее изучить Конституцию РФ разных лет для понимания гражданских прав и свобод, сформировать исследовательский интерес по тематике викторины.

Викторина пройдет в дни общероссийского голосования с 25 июня по 1 июля 2020 года. Подобные викторины организованы более чем в 30 субъектах РФ. В период подготовки был создан оргкомитет, в который вошли представители советов муниципальных образований Тульской области, общественности и СМИ.

Подведение итогов викторины состоится 2 июля 2020 года.Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

В ходе подготовки мы утвердили положение о проведении викторины, вопросы для участников, благодаря бизнес-партнерам был сформирован подарочный фонд.

- Остановлюсь на организационно-технических моментах проведения викторины, - продолжает Марина Карташова. - Участие в ней может принять каждый житель Тульской области, достигший 18 лет, принявший участие в голосовании по поправкам в Конституцию. Анкету викторины можно получить по месту работы, в учреждениях организациях – партнеров викторины, у волонтеров, у старост населенных пунктов и старших по домам, а с 25 июня по 1 июля 2020 года при входе в здания, где находятся участковые избирательные комиссии.

Анкета состоит из трех частей: первая – это отрывной талон, который участник викторины оставляет у себя. Он понадобится для получения подарка – в случае, если ему улыбнется удача. Вторая часть – опросный лист, с 5 вопросами (при ответе можно пользоваться различными источниками). Третья часть - заявка на участие в викторине. Последние две части гражданин опускает в специальный брендированный короб. В нашей области будет 873 пункта сбора анкет викторины.

Еще один важный момент – на подарки могут претендовать только те участники, которые правильно ответят на все пять вопросов и укажут свой контактный телефон.

Далее Ирина Матыженкова, исполнительный директор Ассоциации «СМО Тульской области» рассказала о подарочном фонде:

Ирина Матыженкова, исполнительный директор Ассоциации «СМО Тульской области»Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

- На сегодня он полностью сформирован, и до 24 июня мы разместим на нашем сайте smo71.ru подробный перечень подарков. Среди них – 1 квартира, 10 машин и еще 1 500 позиций: телевизоры, смартфоны, планшеты и фитнес-браслеты… 2 июля – на следующий день после завершения общероссийского голосования - состоится подведение итогов викторины и распределение подарков.

Ярослав Муравский, член оргкомитета викторины «Наша Конституция», координатор общественного движения «Свободная Тула»:

Ярослав Муравский, член оргкомитета викторины «Наша Конституция», координатор общественного движения «Свободная Тула»:Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

- Это уникальный опыт для Тульской области! Викторина включает в себя свыше 1 500 подарков, и их распределение пройдет в открытом формате - в прямом эфире в социальной сети Вконтакте, чтобы ни у кого не было никаких сомнений в честности и открытости мероприятия.

Все подробности, связанные с организацией и проведением викторины «Наша Конституция», можно узнать на официальном сайте Ассоциации «Совет муниципальных образований Тульской области»

http://smo71.ru и в группе vk.com/nashaconstitucia71.

Подробнее о подарочном фонде викторины:

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.tula.kp.ru/video/embed/785172" frameborder="0"></iframe> Викторина «Наша Конституция»..

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.tula.kp.ru/video/embed/785174" frameborder="0"></iframe> Подарочный фонд викторины.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.tula.kp.ru/video/embed/785175" frameborder="0"></iframe> Туляки могут стать обладателями ценных подарков.

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