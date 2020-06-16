Многодетным семьям переданы наборы для детского творчества

В рамках акции «Мы вместе» в Туле продолжается вручение многодетным семьям наборов с индивидуальными средствами защиты, сладостями и канцелярскими принадлежностями для творческого досуга детей.

15 июня депутат Тульской городской Думы, член фракции «Единая Россия» Дмитрий Федотов совместно с активистами волонтерского центра «Единой России»-представителями регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» посетили семьи Петуховых и Поляковых, в которых воспитываются по трое детей, и семью Востроуховых с четырьмя детьми.

Многодетным семьям вручают наборы с индивидуальными средствами защиты, сладостями и канцелярскими принадлежностями для творческого досуга детей.Фото: материалы пресс-служб

Депутат поздравил юных жителей округа с прошедшим Международным днем защиты детей:

- Вы будущее нашей страны! - обратился к ребятам Дмитрий Иванович. - Пусть каждый день несет вам новые знания и открытия, а беззаботное время детства длится как можно дольше. Желаю вам счастья и отличного настроения!

Депутат поздравил юных жителей округа с прошедшим Международным днем защиты детейФото: материалы пресс-служб

Родители выразили большую благодарность Дмитрию Федотову и волонтерам за оказанную помощь и внимание.

- Наша акция проводится в рамках партийного проекта «Крепкая семья», - рассказал координатор «горячей линии» волонтерского центра, член Регионального политсовета «Единой России», руководитель аппарата регионального отделения МГЕР Павел Астафьев. - Наши добровольческие инициативы поддерживают депутаты-члены фракции «Единой России» - неслучайно девиз благотворительных проектов «Мы вместе!". Мы надеемся, что оказанная помощь, несмотря на определенные ограничения, поможет ребятам в летний сезон провести каникулы с пользой, интересно и весело. За время проведения акции, стартовавшей 1 июня, представителям общественных организаций и многодетным семьям вручено более 300 наборов для детей.

Секретарь Регионального отделения партии «Единая Россия», первый заместитель председателя Тульской областной Думы Николай Воробьев отметил:

Секретарь Регионального отделения партии «Единая Россия», первый заместитель председателя Тульской областной Думы Николай ВоробьевФото: материалы пресс-служб

- Поддержка семей с детьми, детей, оставшихся без попечения родителей — приоритет социальной политики органов исполнительной и законодательной власти Тульской области и, конечно, регионального отделения «Единой России». Партия работает в этом направлении и по линии партийных проектов, и в рамках фракционной деятельности. 28 мая на заседании областной Думы мы приняли закон, позволяющий расширить возможности использования материнского капитала. И теперь малоимущие семьи, семьи, воспитывающие детей-инвалидов, которые являются обладателями этого права, могут израсходовать часть маткапитала на приобретение компьютерной техники. По предварительной оценке, этим правом в Тульской области смогут воспользоваться более тысячи семей. Для обеспечения онлайн-доступа к образовательным программам в нашем регионе «Единая Россия» с 20 апреля инициировала акцию «Помоги учиться дома». За это время за счет привлечения внебюджетных средств и личного финансового участия представителей регионального отделения Партии удалось приобрести и передать в нуждающиеся семьи из 15 муниципалитетов около 160 ноутбуков и планшетов. В феврале на базе региональной общественной приемной «Единой России» стартовали тематические приемы граждан по вопросам демографической и семейной политики, и эта работа обязательно возобновится, как только позволит эпидемиологическая ситуация. Как возобновятся и наши партийные проекты, которые предполагают личное участие родителей, детей, проведение массовых мероприятий — наших традиционных социальных форумов, а также мероприятий по организации загородного отдыха для ребят, фестивалей, конкурсов, позволяющих детям и подросткам раскрыть свои таланты и учиться чему-то новому.