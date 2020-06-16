В Тульской области открыли зоны отдыха и пляжи

С 16 июня для посещения доступны зоны отдыха и пляжи. Ранее они находились под запретом. Контролировали его соблюдение сотрудники правоохранительных органов.

Готовы к открытию 52 пляжа. Все они прошли необходимую проверку. На каждом из пляжей оборудованы зоны отдыха, организовано дежурство спасателей и медиков.

Кроме того, совместно с администрациями муниципалитетов прорабатываются варианты обустройства дополнительных мест отдыха

Включать в реестр и обеспечить их надлежащую эксплуатацию могут и дополнительные места отдыха, которые активно используют люди в Туле и Ефремове.