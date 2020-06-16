Матчи тульского "Арсенала" смогут посещать только болельщики с абонементами

С 16 июня в Тульской области указом губернатора разрешено проведение соревнований профессиональных спортивных команд. Болельщики встретили эту новость с большой радостью, ожидая новых встреч с игроками. Правда, теперь они пройдут по новым правилам.

Домашние матчи "Арсенала" смогут посещать владельцы сезонных абонементов. Пройти на стадион по чужому абонементу не получится. Болельщики должны будут предъявить паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.

Вход на территорию стадиона возможен только со стороны проспекта Ленина через центральные ворота стадиона «Арсенал». Перед входом у всех болельщиков бесконтактным способом будет измеряться температура тела. Поэтому их просят приезжать заранее.

Зрители с повышенной температурой (более 37°) на стадион не пустят. Замер температуры будет проводиться и у болельщиков, которые планируют приехать на стадион по пропускам на личном автотранспорте.

Пройти на трибуну можно будет строго в масках и перчатках. В них нужно находиться все время матча.

Ближайший домашний матч состоится 20 июня. Игра пройдет между «Арсеналом» и «Спартаком». Трибуны будут заполнены на 10%. Зрителей разместят на расстоянии 1,5-2 метра друг от друга. Каждое место обозначат специальной маркировкой.

Владельцы абонементов на места в этих секторах смогут расположиться на этой же трибуне в 1-3 и 6-8 секторах соответственно. Распределят места по мере заполнения данных секторов.

Вход болельщиков на восточную трибуну с абонементами на 1-4 сектора будет осуществляться через северо-восточные ворота, а владельцев абонементов на места с 5-8 сектора - через юго-восточные ворота.

4-5 сектора западной трибуны закроют для зрителей. Отметим, с учетом эпидобстановки в регионе условия посещения домашних матчей ПФК «Арсенал» могут быть скорректированы.