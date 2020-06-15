В Туле На ул. Ф. Энгельса начался ремонт.

15 июня на ул. Ф. Энгельса в Туле стартовали ремонтные работы на участке от ул. Советской до ул. Первомайской.

Фото: Юлия КУЗНЕЦОВА

Рабочие начали демонтировать старое дорожное покрытие. Впереди укладка нового, обустройство тротуаров, пешеходных зон, установка остановочных павильонов. Также полностью заменят рельсошпальную решетку.

Фото: Юлия КУЗНЕЦОВА

Напомним, на время работ - с 15 июня до 30 августа - вводится ограничение движения всех транспортных средств по ул. Ф. Энгельса (от ул. Советской до ул. Первомайской).

Фото: Юлия КУЗНЕЦОВА

Переезды на пересечениях с улицами Каминского, Пушкинская, Гоголевская и Л. Толстого будут функционировать.