2020-06-15T16:21:03+03:00
Общество

В Туле на ул. Ф. Энгельса начался ремонт

Рабочие начали демонтировать старое дорожное покрытие
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В Туле На ул. Ф. Энгельса начался ремонтВ Туле На ул. Ф. Энгельса начался ремонтФото: Юлия КУЗНЕЦОВА
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15 июня на ул. Ф. Энгельса в Туле стартовали ремонтные работы на участке от ул. Советской до ул. Первомайской.

Фото: Юлия КУЗНЕЦОВА

Фото: Юлия КУЗНЕЦОВА

Рабочие начали демонтировать старое дорожное покрытие. Впереди укладка нового, обустройство тротуаров, пешеходных зон, установка остановочных павильонов. Также полностью заменят рельсошпальную решетку.

Фото: Юлия КУЗНЕЦОВА

Фото: Юлия КУЗНЕЦОВА

Напомним, на время работ - с 15 июня до 30 августа - вводится ограничение движения всех транспортных средств по ул. Ф. Энгельса (от ул. Советской до ул. Первомайской).

Фото: Юлия КУЗНЕЦОВА

Фото: Юлия КУЗНЕЦОВА

Переезды на пересечениях с улицами Каминского, Пушкинская, Гоголевская и Л. Толстого будут функционировать.

В Туле На ул. Ф. Энгельса начался ремонт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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