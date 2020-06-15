В Туле на ул. Ф. Энгельса начался ремонт
15 июня на ул. Ф. Энгельса в Туле стартовали ремонтные работы на участке от ул. Советской до ул. Первомайской.
Фото: Юлия КУЗНЕЦОВА
Рабочие начали демонтировать старое дорожное покрытие. Впереди укладка нового, обустройство тротуаров, пешеходных зон, установка остановочных павильонов. Также полностью заменят рельсошпальную решетку.
Фото: Юлия КУЗНЕЦОВА
Напомним, на время работ - с 15 июня до 30 августа - вводится ограничение движения всех транспортных средств по ул. Ф. Энгельса (от ул. Советской до ул. Первомайской).
Фото: Юлия КУЗНЕЦОВА
Переезды на пересечениях с улицами Каминского, Пушкинская, Гоголевская и Л. Толстого будут функционировать.
В Туле На ул. Ф. Энгельса начался ремонт.
ИСТОЧНИК KP.RU