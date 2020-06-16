2020-06-15T15:29:19+03:00
Общество

С 16 по 24 июня в Туле перекроют для движения многие улицы города

Помимо личных автомобилей, изменится движение и общественного транспорта
Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
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С 16 по 24 июня в Туле перекроют для движения многие улицы городаС 16 по 24 июня в Туле перекроют для движения многие улицы городаФото: Алексей ФОКИН
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С 16 июня в Туле начинается подготовка торжественных мероприятий, посвященных Году памяти и славы и празднованию 75-й годовщины Победы в ВОВ. Так, в связи с этим будут введены дорожные ограничения на движение любого вида транспорта. Ограничения продлятся по 24 июня 2020 года.

Так с 16 по 24 июня в Туле будет вводятся следующие ограничения:

Запрещена остановка и стоянка всех видов транспортных средств:

а) 16.06.2020, 18.06.2020 с 00:00 до 22:00 и 21.06.2020 с 00:00 до 13:00 на пл. Ленина, по ул. Менделеевской, по ул. Революции на участке от ул. Советской до ул. Менделеевской, по пр. Ленина на участке от ул. Советской до ул. Пушкинской, по ул. Пушкинской на участке от ул. Колетвинова до ул. Лейтейзена, по ул. Лейтейзена, по ул. Мосина на участке от ул. Лейтейзена до ул. Советской, по ул. Колетвинова на участке от ул. Пушкинской до ул. Староникитской, по ул. Староникитская на участке от ул. Колетвинова до ул. Советской, на парковочном пространстве, расположенном на ул. Союзной;

б) 24.06.2020 с 00:00 до 13:00 на пл. Ленина, по ул. Менделеевской, по ул. Революции на участке от ул. Советской до ул. Менделеевской, по ул. Дзержинского на участке от ул. Советская до Садового переулка, в Садовом переулке, по ул. Никитской, в Чапаевском проезде, по ул. Тургеневской на участке от ул. Менделеевской до ул. Советской, на Крестовоздвиженской пл., по ул. Союзной, в Денисовском переулке, в Благовещенском переулке, по ул. Советская на участке от ул. Революции до ул. Дзержинского, по пр. Ленина на участке от ул. Советской до ул. Пушкинской, по ул. Пушкинской на участке от ул. Колетвинова до ул. Лейтейзена, по ул. Лейтейзена, по ул. Мосина на участке от ул. Лейтейзена до ул. Советской, по ул. Колетвинова на участке от ул. Пушкинской до ул. Староникитской, по ул. Староникитская на участке от ул. Колетвинова до ул. Советской;

в) 24.06.2020 с 06:00 до 23:00 по ул. Розы Люксембург на участке от ул. Никитской до ул. Советской, на парковочном пространстве, расположенном на территории, прилегающей к дому 73 корп.2 по ул. Советской, на парковочном пространстве, расположенном на ул. Союзной, на парковочном пространстве, расположенном вдоль площади Ленина от ул. Советская до ул. Менделеевская, на парковочном пространстве, расположенном вдоль дома 1 по ул. Менделеевской и дома 59 по ул. Советской, на парковочном пространстве, прилегающем к ресторану «Респект» в районе дома 5 по ул. Советской, на парковочном пространстве, расположенном на территории общественного пространства «Искра» в районе дома 11 по ул. Советской;

г) 24.06.2020 с 08:00 до 23:00 на съездах на набережную реки Упы от ул. Пролетарской (нечетная сторона), со стороны Пролетарского моста (нечетная сторона) и со стороны ТРЦ «Макси», на разворотном кольце по ул. Советской в районе ТРЦ «Макси», на набережной реки Упы;

д) 24.06.2020 с 18:00 до 23:00 по ул. Пролетарской на участке от ул. Карла Маркса до Пролетарского моста, включая парковочные пространства, прилегающие к торговым и промышленным предприятиям, сервисам оказания услуг, по Пролетарскому мосту, по ул. Советской на участке от ул. Пролетарской до ул. Дзержинского, по ул. Октябрьской на участке от Оружейного переулка до Зареченского моста, по Зареченскому мосту, по ул. Советская на участке от Зареченского моста до ул. Мосина, на парковочных пространствах, расположенных в районе ПАО «Тульский оружейный завод», ПО «Туламашзавод», МАУК «КСД» «Городской концертный зал».

Ограничено движение всех видов транспортных средств, кроме городского пассажирского транспорта:

24.06.2020 с 06:00 до 08:00 на пл. Ленина, по ул. Менделеевской, по ул. Дзержинского на участке от ул. Советская до Садового переулка, в Садовом переулке, по ул. Никитской, в Чапаевском проезде, по ул. Розы Люксембург на участке от ул. Никитской до ул. Советской, по ул. Тургеневской на участке от ул. Менделеевской до ул. Советской, на Крестовоздвиженской пл., по ул. Фридриха Энгельса на участке от ул. Советская до Крестовоздвиженской пл., по ул. Революции на участке от ул. Советской до ул. Менделеевской, по ул. Союзной, в Денисовском переулке, в Благовещенском переулке, по ул. Советской на участке от пр. Ленина до ул. Дзержинского, по пр. Ленина на участке от ул. Советской до ул. Пушкинской, по ул. Пушкинской на участке от ул. Колетвинова до ул. Лейтейзена, по ул. Лейтейзена, по ул. Мосина на участке от ул. Лейтейзена до ул. Советской, по ул. Колетвинова на участке от ул. Пушкинской до ул. Староникитской, по ул. Староникитская на участке от ул. Колетвинова до ул. Советской.

Ограничено движение всех видов транспортных средств:

а) 16.06.2020, 18.06.2020 с 18:00 до 22:00 и 21.06.2020 с 06:00 до 13:00 на пл. Ленина, по ул. Менделеевской;

б) 16.06.2020, 18.06.2020 с 20:00 до 22:00 и 21.06.2020 с 10:00 до 13:00 по пр. Ленина на участке от ул. Советской до ул. Пушкинской, по ул. Пушкинской на участке от ул. Колетвинова до ул. Лейтейзена, по ул. Лейтейзена, по ул. Мосина на участке от ул. Лейтейзена до ул. Советской, по ул. Колетвинова на участке от ул. Пушкинской до ул. Староникитской, по ул. Староникитская на участке от ул. Колетвинова до ул. Советской;

в) 24.06.2020 с 08:00 до 13:00 на пл. Ленина, по ул. Менделеевской, по ул. Дзержинского на участке от ул. Советская до Садового переулка, в Садовом переулке, по ул. Никитской, в Чапаевском проезде, по ул. Розы Люксембург на участке от ул. Никитской до ул. Советской, по ул. Тургеневской на участке от ул. Менделеевской до ул. Советской, на Крестовоздвиженской пл., по ул. Фридриха Энгельса на участке от ул. Советская до Крестовоздвиженской пл., по ул. Революции на участке от ул. Советской до ул. Менделеевской, по ул. Союзной, в Денисовском переулке, в Благовещенском переулке, по ул. Советской на участке от пр. Ленина до ул. Дзержинского, по пр. Ленина на участке от ул. Советской до ул. Пушкинской, по ул. Пушкинской на участке от ул. Колетвинова до ул. Лейтейзена, по ул. Лейтейзена, по ул. Мосина на участке от ул. Лейтейзена до ул. Советской, по ул. Колетвинова на участке от ул. Пушкинской до ул. Староникитской, по ул. Староникитская на участке от ул. Колетвинова до ул. Советской;

г) 24.06.2020 с 20:00 до 23:00 на пл. Ленина, по ул. Менделеевской, по ул. Дзержинского, в Садовом переулке, по ул. Никитской, в Чапаевском проезде, по ул. Розы Люксембург на участке от ул. Никитской до ул. Советской, по ул. Тургенеской на участке от ул. Советской до ул. Менделеевской, на Крестовоздвиженской пл., по ул. Фридриха Энгельса на участке от Крестовоздвиженской пл. до ул. Советской, по ул. Революции на участке от ул. Советской до ул. Менделеевской, по ул. Союзной, в Денисовском переулке, в Благовещенском переулке, по ул. Галкина на участке от ул. Демидовская плотина до ул. Н. Дрейера, по ул. Демидовской на участке от ул. Н. Дрейера до ул. Луначарского, в Оружейном переулке;

д) 24.06.2020 с 21:00 до 22:30 на разворотном кольце по ул. Советской в районе ТРЦ «Макси», на набережной реки Упы, по ул. Пролетарской на участке от ул. Карла Маркса до Пролетарского моста, по Пролетарскому мосту, по ул. Советской на участке от ул. Пролетарской до ул. Дзержинского, по ул. Октябрьской на участке от ул. Демидовская плотина до Зареченского моста, по Зареченскому мосту, по ул. Советская на участке от Зареченского моста до ул. Мосина.

Полное расписание городского и общественного транспорта по измененной схеме можно посмотреть на официальном сайте администрации Тулы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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