Банк «Открытие»: непрерывно повышая качество

Накануне центральный офис «Открытия» в Туле переехал на улицу Советская. Старый особняк в историческом центре города сохранил свой внешний облик, будучи при этом усовершенствованным согласно всем современными требованиям к оказанию банковских услуг.

- Ежедневно эта точка продаж может принимать более 150 человек, - рассказывает Александр Шаламов. - Здесь созданы все условия для комфортного банковского обслуживания: зона с банкоматами, универсальная фронт-линия по предоставлению банковских продуктов населению, расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц, кассовая зона, переговорные комнаты, зона обслуживания привилегированных клиентов. Действует и крупный региональный Центр по работе с малым и средним бизнесом, где можно получить любую банковскую услугу. Так же в офисе работает центр ипотечного кредитования.

Естественно, мы заботимся и о безопасности посещения офиса: санитарная обработка поверхностей проводится каждый час, коллектив работает в масках и перчатках. Я уверен, что клиенты будут удовлетворены разнообразием услуг и качеством их оказания. В банке действует услуга – сервис предварительной записи через наш сайт.

- А какие услуги были востребованы в течение предыдущих, неспокойных во всех отношениях, месяцев? Каким был 1 квартал года для «Открытия» и каковы тенденции сейчас?

- Первый квартал 2020 года в целом пройден хорошо - банк заработал порядка 3 миллиардов рублей прибыли. В основном мы видели популярность у жителей области ипотеки, кредитов наличными, а сектор малого и среднего бизнеса рефинансировал кредиты, вкладывал деньги в собственное развитие. Востребованным продуктом для наших клиентов остается кредитная карта с честным льготным периодом 120 дней.

Наиболее динамичным стал март: видя нестабильность обстановки, люди задались вопросом «что дальше?» и стали вкладывать деньги в крупные покупки. В марте мы наблюдали снятие средств для приобретения автомобилей, жилья. Когда ставки по депозитам начали снижаться, то мы увидели движение в сторону инвестиционных продуктов: оживился сектор брокерских услуг, возросла заинтересованность акциями российских и зарубежных компаний. Сейчас, когда ситуация стабилизируется и нефть укрепляется, люди перестали делать какие-либо резкие движения.

- Популярность ипотеки продолжает расти? Ведь сегодня действуют беспрецедентные ставки и льготные программы.

- Если говорить о программе «Господдержка 2020», то мы выдаем кредит по дополнительно сниженной ставке - 6,25 % годовых. Объектом здесь выступает жилье в новостройках при первоначальном взносе в 20%. Программа предусматривает участие любого гражданина РФ, независимо от семейного положения, возраста и социального статуса. По данной программе мы видим стабильный рост заявок, предполагаем, что спрос будет расти и дальше. Сейчас по программе выдано более 20 миллионов.

Действует и программа «Семейная ипотека». Если в период с 1 января 2018 по 31 декабря 2022 года в семье появится второй или последующий ребенок, можно приобрести жилье по ставке 4,7%. Объект - квартира от застройщика в новом доме, первоначальный взнос - от 20%, а максимальная сумма кредита - 3 миллиона рублей на срок до 30 лет. Реакция на эту программу пока немного сдержанная, но спрос оживает. Цены на жилье практически не изменились, поддержка от государства ощутима – люди возвращаются к прежним жизненным планам.

Важный момент: возможность пересмотреть ставки в сторону понижения даже при предодобренном решении от банка по старым ставкам. Если сделка еще не заключена, а ее объект удовлетворяет условиям вышеназванных ипотечных госпрограмм. Особой популярностью сейчас пользуется программа рефинансирования ипотечных кредитов, ставки по этой программе весьма привлекательны и комфортны для населения.

С 15 июня мы запустили новую ипотечную программу «Жилой дом». Программа будет интересна тем, кто решил приобрести участок земли с жилым домом. Первоначальный взнос составляет 30%, срок кредита до 30 лет, максимальная сумма кредита – до 5 миллионов рублей.

- Какие еще действуют меры поддержки клиентов – физических лиц?

- Мы предлагаем и кредитные каникулы по кредитам. Важно понимать, что существуют некие ограничения по размеру суммы: для ипотеки он составляет до 2,5 миллиона рублей, для потребительских до 250 тысяч. Что касается сроков – то заемщик может подать соответствующее заявление до 30 сентября 2020 года.

Для клиентов, из-за коронавируса полностью или частично потерявших доход, или заболевших мы предоставляем каникулы по всем без исключения кредитным платежам на срок до 6 месяцев. Для их получения достаточно воспользоваться удаленными каналами, предоставив в подтверждение, например, выписку из реестра регистрации в качестве безработного, больничный лист сроком не менее месяца, справку 2 НДФЛ.

Банком продлено действие платежных карт, чтобы клиенты не торопились в офис для их замены, пренебрегая режимом самоизоляции.

- А как работают программы льгот и субсидий по кредитам для бизнеса?

- Отмечу, что при всех разработанных государством мерах поддержки, бизнес достаточно осторожно и вдумчиво идет в эти направления: неоднократные кризисы многому научили как крупных, так и мелких его представителей. Сейчас среди наших клиентов востребованы предлагаемые банком кредитные каникулы, а также кредит на заработную плату сотрудникам под 0%.

ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» - участник госпрограммы кредитования по нулевой ставке на заработную плату сотрудникам. Предприниматели и предприятия из перечня пострадавших отраслей экономики могут оформить беспроцентные кредиты - срок действия льготной ставки 0% составит до 6 месяцев. Конечно, существуют ограничения по сумме кредита: она исчисляется, исходя из численности работающего коллектива и непосредственного количества месяцев.

Действуют также программы от Минэкономразвития, ВЭБ и Минсельхоза, где определена льготная, субсидированная ставка. Банк начинает работать с программой кредитования под 2%, готов проводить реструктуризацию кредитов клиентам, не попадающим под условия 106 ФЗ.

Отдельное направление деятельности банка – работа с государственными структурами и застройщиками, в т. ч. по программе МЭР. На данный момент мы рассматриваем заявки клиентов как на финансирование текущей деятельности, так и на долгосрочные цели.

- Сегодня страна привыкает жить онлайн. Как действуют удаленные каналы в «Открытии»?

- Мы настоятельно рекомендуем ими пользоваться – работа банка по развитию дистанционного доступа к услугам и внедрению инструментов искусственного интеллекта приобретает все больший масштаб.

На данный момент 95% вопросов можно решить через интернет-банк и мобильное приложение, которые для клиентов абсолютно бесплатны. Можно даже взять ипотеку, не нарушая режима самоизоляции: онлайн подать заявку, предоставить необходимые документы, получить решение и общаться с сотрудниками банка. Мы активно ведем переговоры, чтобы даже необходимые действия в МФЦ совершались нашими клиентами посредством электронной регистрации.