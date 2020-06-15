Во власти ветра: куда тулякам обращаться, если упало дерево?

На минувших выходных из-за разгула стихии оказались повалены десятки деревьев в Туле. Такую картину можно было наблюдать в разных частях города. Например, на ул. Тульского Рабочего полка, ул. Свободы, ул. Седова, ул. Киреевской, ул. Революции, ул. Демонстрации и др.

Последствия случившегося видны в некоторых районах до сих пор. Одно из сломанных деревьев находится в районе Городского переулка, 15Б.

Сломанное дерево в Городском переулкеФото: Юлия КУЗНЕЦОВА

Удаляют аварийные деревья бригады городской службы спасения. Туляки могут обращаться в ЕДДС по номерам: (4872) 47-20-34; (4872) 47-20-37, 1391 – (короткий номер работает только при наборе со стационарного городского телефона).