2020-06-15T15:10:35+03:00
Общество

Во власти ветра: куда тулякам обращаться, если упало дерево?

Последствия случившегося видны в некоторых районах до сих пор
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Последствия разгула стихии видны в некоторых районах до сих порПоследствия разгула стихии видны в некоторых районах до сих порФото: Юлия КУЗНЕЦОВА
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На минувших выходных из-за разгула стихии оказались повалены десятки деревьев в Туле. Такую картину можно было наблюдать в разных частях города. Например, на ул. Тульского Рабочего полка, ул. Свободы, ул. Седова, ул. Киреевской, ул. Революции, ул. Демонстрации и др.

Последствия случившегося видны в некоторых районах до сих пор. Одно из сломанных деревьев находится в районе Городского переулка, 15Б.

Сломанное дерево в Городском переулке Фото: Юлия КУЗНЕЦОВА

Сломанное дерево в Городском переулкеФото: Юлия КУЗНЕЦОВА

Удаляют аварийные деревья бригады городской службы спасения. Туляки могут обращаться в ЕДДС по номерам: (4872) 47-20-34; (4872) 47-20-37, 1391 – (короткий номер работает только при наборе со стационарного городского телефона).

ИСТОЧНИК KP.RU

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