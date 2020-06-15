2020-06-15T11:58:23+03:00
Коронавирус Covid-19

Число умерших из-за коронавируса в Тульской области на 15 июня 2020 года составило 2 случая

Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в Тульской области на 15 июня
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Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в Тульской области на 15 июняМы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в Тульской области на 15 июняФото: Алексей ФОКИН
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За все время в Тульской области скончались 60 человек с подтверждённым диагнозом COVID-19. В статистику летальных исходов вошли еще 2 случая.

Скончались 54-летняя жительница Щекинского района и 59-летний житель Венева. У последнего имелось заболевание сердечно-сосудистой системы. Причина смерти обоих - пневмония.

Также, по окончательным данным, вошел в статистику случай смерти 63-летнего жителя Заокского района 11 июня.

Вместе с тем стало известно о 96 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией. Еще 146 человек выздоровели от COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU

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