Число умерших из-за коронавируса в Тульской области на 15 июня 2020 года составило 2 случая

За все время в Тульской области скончались 60 человек с подтверждённым диагнозом COVID-19. В статистику летальных исходов вошли еще 2 случая.

Скончались 54-летняя жительница Щекинского района и 59-летний житель Венева. У последнего имелось заболевание сердечно-сосудистой системы. Причина смерти обоих - пневмония.

Также, по окончательным данным, вошел в статистику случай смерти 63-летнего жителя Заокского района 11 июня.

Вместе с тем стало известно о 96 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией. Еще 146 человек выздоровели от COVID-19.