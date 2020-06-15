Число выздоровевших от коронавируса в Тульской области на 15 июня 2020 года составило 146 человек

По состоянию на 15 июня в Тульской области зафиксированы еще 146 случаев выздоровления от коронавируса. С болезнью справились жители Тулы и других районов области. Все они получили повторные отрицательные результаты тестов на COVID-19.

Общее число выздоровевших от коронавируса в Тульской области достигло 3 401 человек.

Вместе с тем стало известно 96 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией за минувшие сутки.