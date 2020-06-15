2020-06-15T11:58:23+03:00
Коронавирус Covid-19

Новые случаи заражения коронавирусом в Тульской области на 15 июня 2020: диагноз подтвердился у 96 человек

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Тульской области на 15 июня 2020 года
Поделиться:
Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Тульской области на 15 июня 2020 годаМы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Тульской области на 15 июня 2020 годаФото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:

По состоянию на 15 июня в Тульской области коронавирус подтвердился у 96 человек.

Заболели жители Тулы, Алексинского, Щекинского, Богородицкого, Плавского, Ефремовского, Кимовского, Киреевского, Куркинского, Новомосковского, Суворовского, Тепло-Огаревского, Узловского, Чернского и Ясногорского районов. Все заболевшие своевременно изолированы.

Таким образом, число заболевших в регионе за все время достигло 5 436 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В День России тульские улицы украсила патриотическая мотоколонна
В Туле на ул.Баженова сбили 16-летнего велосипедиста
Парад аэростатов прошел в Туле на День России
Кто в Туле останется без электричества 16 июня
В Тульской области в СИЗО крестили младенца
В Платоновском парке Тулы установят площадку для выгула собак
В Тульской области две пенсионерки отдали телефонным мошенникам 108 тысяч рублей
Пролетарский округ Тулы обрабатывают от борщевика
Более тысячи жителей Тульской области пострадали от укусов клещей
В Тульском поселке Иншинский подросток на "ВАЗе" сбил 11-летнего ребенка
Тульские выпускники получат аттестаты без экзаменов
В тульском поселке Плеханово зафиксировали сразу девять случаев коронавируса
В Туле на ул. Кутузова произошло массовое ДТП
Житель Тульской области умыкнул детский велосипед и самокат
Житель Тульской области пытался украсть радиатор трактора и медный провод