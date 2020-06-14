Новые случаи заражения коронавирусом в Тульской области на 14 июня 2020: диагноз подтвердился у 95 человек
Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Тульской области на 14 июня 2020 года
Фото: Архив "КП"
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По состоянию на 14 июня в Тульской области коронавирус подтвердился у 95 человек.
Диагноз подтвержден у жителей г. Тулы, г. Донского, Алексинского, Белевского, Богородицкого, Веневского, Воловского, Дубенского, Ефремовского, Заокского, Каменского, Киреевского, Куркинского, Новомосковского, Одоевского, Суворовского, Узловского и Щекинского районов. Все заболевшие своевременно изолированы.
Таким образом, число заболевших в регионе за все время достигло 5 340 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU