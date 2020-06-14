Число выздоровевших от коронавируса в Тульской области на 14 июня 2020 года составило 36 человек

По состоянию на 13 июня в Тульской области зафиксированы еще 36 случаев выздоровления от коронавируса. С болезнью справились жители Тулы и других районов области. Все они получили повторные отрицательные результаты тестов на COVID-19.

Таким образом, общее число выздоровевших от коронавируса в Тульской области достигло 3 255 человек.

Но также стало известно о 95 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией за минувшие сутки.