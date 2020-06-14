2020-06-14T11:50:34+03:00
Коронавирус Covid-19

Число умерших из-за коронавируса в Тульской области на 14 июня 2020 года составило 2 случая

Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в Тульской области на 14 июня
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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За все время в Тульской области скончались 57 человек с подтверждённым диагнозом COVID-19. В статистику летальных исходов вошли еще 2 случая.

Пациенты с подтвержденным диагнозом COVID-19 в возрасте 89 и 90 лет скончались от пневмонии. Это жительницы Киреевска и Плавского района. У обеих в анамнезе – заболевание сердечно-сосудистой системы.

Вместе с тем стало известно о 95 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией. Еще 36 человек выздоровели от COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU

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