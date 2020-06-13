Мэппинг-проекция и световые эффекты: Тула отметила День России
Световые композиции можно было увидеть на площади Победы и телебашне в Басово
Фото: Администрация города
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Вчера, 12 июня в Туле прошел ряд мероприятий, посвященных празднованию Дня России. Кроме основных запланированных мероприятий, в оружейной столице была организована мэппинг-проекция в цветах российского триколора.
Так, в 22:00 в световые эффекты можно было увидеть на памятнике героическим защитникам Тулы в 1941 году на площади Победы и на телебашне в Басово. А здание напротив площади Победы раскрасили световые композиции с тульскими брендами и символикой Дня России.
ИСТОЧНИК KP.RU