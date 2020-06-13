Число выздоровевших от коронавируса в Тульской области на 13 июня 2020 года составило 49 человек
Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Тульской области на 13 июня 2020 года
Фото: Архив "КП"
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По состоянию на 13 июня в Тульской области зафиксированы еще 49 случаев выздоровления от коронавируса. С болезнью справились жители Тулы и других районов области. Все они получили повторные отрицательные результаты тестов на COVID-19.
Таким образом, общее число выздоровевших от коронавируса в Тульской области достигло 3 219 человек.
Но также стало известно о 98 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией за минувшие сутки.
ИСТОЧНИК KP.RU