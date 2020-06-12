2020-06-12T11:53:12+03:00
Коронавирус Covid-19

Число выздоровевших от коронавируса в Тульской области на 12 июня 2020 года составило 209 человек

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Тульской области на 12 июня 2020 года
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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По состоянию на 12 июня в Тульской области зафиксированы еще 209 случаев выздоровления от коронавируса. С болезнью справились жители Тулы и других районов области. Все они получили повторные отрицательные результаты тестов на COVID-19.

Таким образом, общее число выздоровевших от коронавируса в Тульской области достигло 3 170 человек.

Но также стало известно о 100 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией за минувшие сутки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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