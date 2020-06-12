Число умерших из-за коронавируса в Тульской области на 12 июня 2020 года составило 3 случая
Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в Тульской области на 12 июня
Фото: Архив "КП"
Изменить размер текста:
За все время в Тульской области скончались 55 человек с подтверждённым диагнозом COVID-19. В статистику летальных исходов вошли еще 3 случая. Пациенты с подтвержденным диагнозом COVID-19 в возрасте от 20 до 70 лет скончались от пневмонии. Это жители Тулы, Щекина и Щекинского района.
Вместе с тем стало известно о 100 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией. Еще 209 человек выздоровели от COVID-19.
ИСТОЧНИК KP.RU